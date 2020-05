Epidemie v Rusku sílí. V USA je stále vysoký denní nárůst obětí, Itálie naopak hlásí pokles úmrtí za den

Peking/Moskva/Washington Zatímco v Číně se podle úředních statistik počet nových případů nákazy koronavirem dlouhodobě drží v řádu jednotek či nižších desítek, Rusko ohlásilo rekordních 7933 infikovaných za den. V USA třetím dnem po sobě počet úmrtí překonává hranici dvou tisíc lidí. V Německu, které má šíření nemoci pod kontrolou, se infikovalo už více než 160 tisíc lidí. Británie ohlásila za den nových 739 úmrtí, Itálie naopak další denní pokles v podobě 269 mrtvých.

Nadějný se v boji s infekcí zdá lék remdesivir americké společnosti Gilead, která chce i ve spolupráci s mezinárodními partnery navýšit výrobu. V Číně ve čtvrtek přibylo 12 nových případů nemoci covid-19, o den dříve jich bylo dvacet. Celkový počet obětí zůstává na 4633, ve čtvrtek komplikacím souvisejícím s nemocí nikdo nepodlehl. Peking v pátek po několika měsících zmírnil omezení, znovu se tak v čínské metropoli otevřely parky a muzea i turistická atrakce Zakázané město.

Naopak v USA za posledních 24 hodin zemřelo 2053 lidí s covidem-19. Dohromady je úmrtí v zemi už přes 64 400, což je zdaleka nejvíce na světě. Stát New York ohlásil za minulý den 289 nově zemřelých, co je méně než o den dříve. Guvernér Andrew Cuomo však oznámil, že školy zůstanou zavřené do konce školního roku, což se týká 4,2 milionu žáků a studentů.



Ve Španělsku se za 24 hodin potvrdilo 1175 nových případů nákazy koronavirem a o 2628 lidí vzrostl počet uzdravených. Zlepšující se situace v počtech uzdravených i hospitalizovaných vedla k tomu, že v Madridu uzavřeli provizorní nemocnici, která se stala jedním ze symbolů boje Španělů proti koronaviru.

V Itálii přibývá uzdravených

Příznivá čísla přišla i z Itálie, kde za minulý den zemřelo 269 pacientů s nemocí covid-19, ve čtvrtek jich bylo 285. V zemi ubývá pacientů na jednotkách intenzivní péče a přibývá uzdravených. Vázne však výplata slíbené pomoci lidem, kteří v důsledku karantény přišli dočasně o práci a premiér Giuseppe Conte se za to omluvil.

Británie má 739 nově zemřelých za minulý den. Ministr zdravotnictví Matt Hancock řekl, že vláda neuvolní karanténní opatření, dokud to nebude bezpečné. V zemi se nyní provádí denně více než 100 000 testů a ředitel státního zdravotnického systému Stephen Powis řekl, že reprodukční číslo je nižší než jedna, což znamená, že počet nově nakažených klesá.

Německo podle Institutu Roberta Kocha za čtvrtek eviduje 193 úmrtí, dosud tak zemřelo 6481 nakažených.

Zvýšené číslo R ve Francii

Francie ohlásila pokles lidí na jednotkách intenzivní péče ze čtvrtečních 4019 na nynějších 3878 lidí a stejně tak poklesl i počet hospitalizových na pátečních 25 887 lidí, což je o 396 méně než ve čtvrtek. V zemi přibylo od čtvrtka 218 úmrtí, a to jak v nemocnicích tak i pečovatelských domech. Celkem ve Francii zemřelo a covid-19 od začátku března 24 594 lidí. Zástupce ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon ale upozornil, že reprodukční číslo, které udává, kolik lidí infikovaná osoba v průměru nakazí, se zvýšilo z 0,5 na 0,6 až 0,7.

V Rusku, kde onemocněl i premiér Michail Mišustin, se za den počet nakažených zvýšil o 7933 případů, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Celkem se potvrdilo už 114 431 nakažených. Počet nových úmrtí s covidem-19 vzrostl podle krizového štábu ruské vlády za posledních 24 hodin o 96 na celkových 1169, o den dříve zemřelo 101 lidí s potvrzenou nákazou.

Světová zdravotnická organizace oznámila, že se chce podílet na čínském objasňování původu koronaviru SARS-CoV-2. Předpokládá se, že se v Číně přenesl z netopýrů na člověka. Prezident USA Donald Trump ale ve čtvrtek prohlásil, že má informace ukazující na to, že virus vzešel z čínské laboratoře. Tajné služby USA se naopak kloní ke zvířecímu původu viru.

Řada zemí s lepšící se bilancí postupně ruší karanténní opatření. V Rakousku o víkendu mohou otevřít všechny obchody. Země zároveň nařídila povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech. Od pondělí umožní obnovu činnosti většiny podniků také Malajsie.

K návratu k normálnímu provozu se chystají i instituce Evropské unie. S ním by mělo být spojeno i povinné nošení roušek, které chystá Evropský parlament či v některých případech Rada Evropské unie.

Opatření ovlivnila oslavy Svátku práce

Krizová opatření ovlivnila tradiční oslavy Svátku práce. Řecké odbory manifestaci i přes varování uspořádaly, naopak Turkům v Istanbulu tamní vláda v konání akce zabránila. Večer nehledě na koronavirus v Berlíně nevázaně demonstrují levicoví radikálové.

Kvůli nákaze očekává Španělsko obří nárůst rozpočtového deficitu, vyšplhat by se měl na 116 miliard eur (3,2 bilionu Kč), tedy 10,34 procenta HDP. Evropská centrální banka sdělila, že ekonomika eurozóny zřejmě ve druhé polovině roku oživí, ale hrubý domácí produkt (HDP) se kvůli dopadům pandemie nevrátí na loňskou úroveň před rokem 2022. Rozsáhlé propouštění oznámila nízkonákladová letecká společnost Ryanair, odejít bude muset 15 procent zaměstnanců, tedy asi 3000 lidí.