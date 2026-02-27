„Vybavený jako kůň.“ Clinton udržoval s Epsteinovou partnerkou blízké vztahy

Včerejší vystoupení Hillary Clintonové se neslo v duchu značného odstupu. Exministryně zahraničí uvedla, že si na setkání s Epsteinem nevzpomíná a že nikdy neletěla jeho letadlem, a výbor obvinila ze snahy odvést pozornost od spisů týkajících se Donalda Trumpa. Páteční slyšení jejího manžela a exprezidenta Billa Clintona však slibuje konfrontaci s nově odtajněnými e-maily a fotografiemi.
Clinton udržoval s Epsteinem bližší kontakt, což dokládají jak fotografie, tak letecké záznamy. Exprezident dlouhodobě tvrdí, že letadlo využíval čistě v souvislosti s filantropickou prací své nadace. Letové deníky však prokazují, že exprezident letěl tímto soukromým tryskáčem minimálně 24krát.
Během necelých dvou let (od února 2002 do listopadu 2003) s ním podle britské stanice BBC absolvoval cesty do Evropy, Afriky, Asie či Ruska, což ukazuje na mnohem intenzivnější kontakt, než prezidentův tým původně připouštěl.
Z odtajněných materiálů jasně vyplývá, že to byla právě Epsteinova partnerka Ghislaine Maxwellová, kdo oběma mužům propojil cesty. Dle korespondence udržovala úzký, až laškovný kontakt s prezidentovým hlavním poradcem Dougem Bandem.
Sama navíc figurovala jako hlavní mediátor při zakládání prestižní konference Clinton Global Initiative (CGI), kde Bandovi pomáhala dojednávat lukrativní schůzky s globálními elitami. O nestandardní intimitě vztahů svědčí i e-mail plný sexuálních narážek.
Mimo jiné Maxwellová odeslala na adresu přímo spojenou s Billem Clintonem pochvalná slova o „vybavení jako kůň“. Není však jasné, zda byla chvála určena pro samotného Clintona, nebo jeho asistenta, který účet bývalého prezidenta spravoval.
Oficiální verze tvrdí, že se muži začali bavit až po Clintonově odchodu z Bílého domu. Dokumenty ale prokazují, že Jeffrey Epstein navštěvoval prezidentské sídlo již na počátku 90. let, kde byl s tehdejším prezidentem i vyfotografován.
Maxwellová nicméně ve své nedávné výpovědi tvrdila, že ačkoliv tam Epstein tehdy byl, skutečné a hlubší seznámení obou mužů proběhlo až později, a to čistě díky její osobní iniciativě.
Páteční slyšení nepředstavuje pro Billa Clintona přímé obvinění z kriminální činnosti, jelikož žádné dostupné dokumenty nedokazují, že by o Epsteinových zločinech věděl. Jistě se ale zapotí u vysvětlování nedatovaných fotografií, na kterých plave v bazénu s Maxwellovou nebo uvolněně odpočívá ve vířivce vedle cenzurované osoby.
„Kéž bych ho nikdy nepotkal,“ přiznal exprezident v roce 2024 ve svých pamětech. Epsteina prý vždy považoval za podivného, ale neměl tušení o zločinech, které páchal. „Ublížil mnoha lidem, ale já o tom nic nevěděl a v době, kdy byl poprvé zatčen v roce 2005, jsem s ním již neměl žádný kontakt,“ vysvětlil Clinton.