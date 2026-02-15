Kdo je začerněn v Epsteinových spisech? Americkým zákonodárcům přijde dopis

Autor: ,
  7:34aktualizováno  7:34
Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo dopis zákonodárcům týkající se začernění v dokumentech vztahujících se k zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi.
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti. | foto: Americké ministerstvo spravedlnostiČTK

Vězeňská fotografie Jeffreyho Epsteina (10. ledna 2026)
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v...
41 fotografií

Informoval o tom v neděli server Politico. Dopis, který je vyžadován zákonem, obsahuje obecný popis typů provedených úprav a seznam významných osob, které jsou v dokumentech jakýmkoli způsobem zmíněny.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina.

Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona; tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby významných osobností na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.