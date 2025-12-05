Epsteinovy spisy lze zveřejnit, řekl soud. Ministerstvu spravedlnosti povolil škrtat

Floridský soudce Rodney Smith uvedl, že nedávno přijatý federální zákon, který v listopadu drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor Kongresu, je nadřazený obvyklým pravidlům ohledně utajení při vyšetřování.
Zákon ukládá ministerstvu spravedlnosti, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a federálním prokurátorům povinnost zveřejnit do 30 dnů obrovské množství materiálu, který nashromáždili v souvislosti s vyšetřováním Epsteina, zahájeným zhruba před dvěma desítkami let, a jeho společnice Ghislaine Maxwellové. Ta si odpykává trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
Spisy nemusí být zveřejněny celé. Ministerstvo spravedlnosti může anonymizovat osobní údaje o Epsteinových obětech a také zadržet obsah, jehož uvolnění by ohrozilo probíhající vyšetřování, který je klasifikován jako tajný nebo se týká obrany či zahraniční politiky země.
Trump, který tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019, se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů. Krátce před hlasováním zákonodárců o uvedeném návrhu, jakmile bylo zjevné, že má podporu i republikánů, však otočil a zákon 19. listopadu podepsal.
Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny. V řípadu žádají větší transparentnost. Mnoho voličů Trumpa je totiž přesvědčeno, že jeho administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Skandál je Trumpovi už řadu měsíců trnem v oku, částečně proto, že před svým znovuzvolením ve volbách v roce 2024 šířil mezi vlastními příznivci o Epsteinovi konspirační teorie.
V poslední době změnil taktiku a prohlašuje, že Epsteinovy spisy jsou manipulací ze strany demokratů s cílem odvést pozornost od skutečných problémů země a od úspěchů jeho administrativy, podotýká Reuters.
Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií. Finančník totiž udržoval úzké vazby mezi jinými s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem a například také se slovenským diplomatem a současným poradcem premiéra Roberta Fica Miroslavem Lajčákem.
Veřejná a stále vyhrocenější roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.