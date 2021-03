Epsteinovo sídlo koupil anonym za miliardu korun. Peníze z prodeje půjdou obětem sexuálního násilí

New York Sídlo Jeffreyho Epsteina na Upper East Side v New Yorku se prodalo za 51 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). Peníze z nákupu sedmipodlažního domu půjdou do fondu na odškodnění obětí sexuálního zneužívání. Finančníkovo manhattanské obydlí koupil nejmenovaný člověk.