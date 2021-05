Erdogan ‚proklel‘ Rakousko. Tureckého prezidenta rozčílila izraelská vlajka na budově kancléřství

Vídeň/Praha Zkraje týdne ho pobouřila izraelská vlajka, která byla vyvěšena na budově rakouského spolkového kancléřství jako vyjádření solidarity s Izraelem. „Proklínám rakouský stát. Zřejmě chce, aby muslimové zaplatili cenu, že on spáchal genocidu na Židech,“ prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle mezinárodních agentur.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz a ministr zahraničních věcí Alexander Schallenberg v pátek rozhodli, že zareagují na pokračující raketové útoky z Pásma Gazy na Izrael symbolickým vyvěšením vlajky s modrou Davidovou hvězdou na budově v centru Vídně, v níž sídlí zároveň úřad vlády i ministerstvo zahraničních věcí.



Schallenberg to odůvodnil tím, že „Rakousko zastává důsledný postoj vůči terorismu“. Připomněl také, že jak Spojené státy, tak i Evropská unie považují palestinské radikální hnutí Hamás, které kontroluje Pásmo Gazy, za teroristickou organizaci. Erdogan a jeho vláda naopak hnutí Hamás dlouhodobě podporují.

„Výtky tureckého prezidenta jsou bezpředmětné. S pěnou před ústy se blízkovýchodní konflikt vyřešit nepodaří,“ reagoval na Erdogana šéf rakouské diplomacie Schallenberg. Zároveň oznámil, že si k sobě povolal tureckého velvyslance, aby ho požádal o vysvětlení Erdoganových výroků.

„Slovními výpady proti vládám, jako je rakouská, které stojí tváří v tvář teroru po boku Izraele, ukazují turečtí politici znepokojivé pojetí práva,“ uvedl Schallenberg. Namísto přilévání oleje do ohně by mělo Turecko podle jeho názoru bránit dalšímu vyhrocení. Ministr odmítl, že by Rakousko dávalo tímto gestem v sázku tradičně dobré vztahy s arabským světem, včetně Palestinců.

Kvůli vyvěšené izraelské vlajce na rakouské vládní budově odřekl svou plánovanou návštěvu Vídně také íránský ministr zahraničních věcí Mohammad Džavád Zaríf. Právě rakouská metropole je přitom již několik týdnů dějištěm rozhovorů o obnovení jaderné dohody s Íránem z roku 2015.

Vztahy Vídně a Ankary zůstávají napjaté

Turečtí představitelé se kromě toho pustili i do rakouského ministra vnitra Karla Nehammera. Jemu vyčetli údajná „protiturecká prohlášení“, jež prý učinil z čistě vnitropolitických důvodů. Ministr v pondělí řekl, že Turecko hraje v blízkovýchodním konfliktu „neslavnou“ roli a prý „rozhodně nepřispívá“ k uklidnění situace, nýbrž právě naopak.



Nehammer upozornil, že již loni v létě zaznamenal „jasné signály“, že „Turecko mělo vliv na pouliční střety ve vídeňské čtvrti Favoriten.“ Tehdy se tam odehrávaly několik dní za sebou pouliční šarvátky mezi tureckými nacionalisty z extremistické organizace tak zvaných „Šedých vlků“, stoupenci prezidenta Erdogana a kurdskými skupinami. I nyní se podle Nehammera na protiizraelských demonstracích často objevovaly turecké vlajky.

K nápadu vyvěsit izraelskou vlajku se přihlásil sám kancléř Kurz. „Máme vůči Izraeli historickou odpovědnost. Skutečnost, že tam musí muži, ženy a děti trávit noc v bunkrech, protože teroristé odpalují rakety na Izrael, je naprosto nepřijatelná,“ pravil kancléř o víkendu v rozhovoru pro deník Neue Kronen Zeitung.

Z většiny vládních budov, které v minulých dnech na vyjádření solidarity s Izraelem vyvěsily jeho zástavu, byla vlajka mezitím stažena. „Od počátku to bylo plánováno jako časově omezené gesto solidarity s izraelským obyvatelstvem,“ prohlásil k tomu jeden z mluvčích vlády.