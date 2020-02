Turecká operace v Idlibu je jen otázkou času, prohlásil Erdogan

Ankara Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu řekl, že je pouze otázkou času, kdy Turecko zahájí operaci s cílem zastavit syrskou armádu v rebely ovládané severozápadní syrské provincii Idlib. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Erdogan v projevu zdůraznil, že je odhodlán z oblasti, která se nachází v blízkosti hranice s Tureckem, udělat bezpečné místo, a to za každou cenu. Syrská vláda a její spojenec Moskva odmítly Erdoganův požadavek, aby se stáhly za linii příměří domluvenou v roce 2018. Od loňského 1. prosince mezitím boje v regionu vyhnaly podle OSN 900 000 lidí z jejich domovů. O život ve stejném období přišly stovky lidí, podle OSN většinou při útocích syrské armády a Ruska. V provincii také v mrazu umírají děti.



„Boje se nyní blíží hustě zalidněným oblastem. Lidé jsou na pochodu v mrazivých teplotách a hledají bezpečné místo, což je čím dál tím těžší,“ uvedl mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Dodal, že generální tajemník António Guterres vyzývá k okamžitému klidu zbraní a dodržování mezinárodního humanitárního práva.

Idlib je poslední syrskou baštou džihádistů a rebelů, kteří se snaží od roku 2011 svrhnout syrského prezidenta Bašára Asada. V uplynulých letech se populace Idlibu s příchodem vysídlených osob zdvojnásobila. Nyní tam žijí zhruba tři miliony lidí, včetně milionu dětí.

Turecko, které podporuje některé z odpůrců Asada, se obává dalšího masivního příchodu uprchlíků ke své hranici. Už dříve vyslalo své vojáky na pozorovací stanoviště v Idlibu, která byla ustavena v rámci dohody s Ruskem z roku 2018 o deeskalační zóně. Syrská armáda s pomocí Ruska a spřátelených Íránem podporovaných milic v uplynulých týdnech dobyla značné části provincie.

Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin v úterý uvedl, že rozhovory mezi zástupci Turecka a Ruska v Moskvě nepřinesly žádný výsledek. Turecko podle něj odmítlo ruský návrh na překreslení deeskalační zóny.

„Syrský režim má poslední dny na to, aby ukončil násilnosti v Idlibu,“ řekl ve středu Erdogan. „Je to naše poslední varování,“ dodal. Uvedl také, že rozhovory s Ruskem budou sice pokračovat, ale Turecko je připraveno kdykoliv zahájit operaci. „Jinými slovy, ofenziva v Idlibu je pouze otázkou času,“ zdůraznil.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci uvedl, že vojenská operace namířená proti legitimním syrským silám a syrské vládě by byla nejhorším možným scénářem. Zároveň ale Peskov řekl, že by Rusko neprotestovalo, pokud by turecká armáda zaútočila na teroristické skupiny v Idlibu.