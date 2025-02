Společně proti „teroristům“. Erdogan nabídl pomoc Sýrii proti Kurdům a IS

Erdogan to podle agentury Reuters dnes řekl na tiskové konferenci se syrským prozatímním prezidentem Ahmadem Šarou.

„Chtěl bych dát najevo svou spokojenost ze silného závazku, který vyjádřil můj bratr Ahmad Šara ohledně boje proti terorismu,“ uvedl Erdogan. Turecký prezident také řekl, že jednal se Šarou o krocích proti milicím, které jsou na severovýchodě země.

Syrský prozatímní prezident souhlasil se „společnou strategií“ s Tureckem v této oblasti. Podle něj Sýrie čelí „hrozbám, které znemožňují dosažení uzemní celistvosti na severovýchodě Sýrie“.

V oblasti je aktivní prokurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Proti ní již v současnosti bojují oddíly podporované Tureckem, které se nazývají Syrskou národní armádou (SNA).

Šara pozval Erdogana do Sýrie a podle agentury Anadolu vyjádřil své přání dojednat strategické partnerství s Tureckem.

Turecko je významným sousedem Sýrie a na svém území hostí i zhruba tři miliony syrských uprchlíků. Erdogan uvedl, že stabilizace Sýrie by mohla urychlit dobrovolné návraty uprchlíků. Od prosince se do země z Turecka vrátilo už na 80.000 Syřanů, uvedly turecké úřady.

Pro Šaru je dnešní jednání v Ankaře druhou zahraniční cestou ve funkci prozatímního prezidenta, do které nastoupil minulý týden. Šara byl vůdce islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS).

To vedlo povstaleckou alianci, která na začátku prosince dosáhla odchodu tehdejšího prezidenta Bašára Asafa ze země. Asadova vláda padla po 14 letech občanské války, ve které bylo Turecko po dlouhou dobu na straně protivládních sil.