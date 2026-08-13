Etna chrlí lávu a láká davy. Turisté se k sopce vydávají i v žabkách

Společnosti, které organizují noční výstupy umožňující účastníkům sledovat erupci zblízka, uvádějí, že jsou zaplavené telefonáty. „Všichni chtějí přijet a vidět proudící lávu, každého přitahuje tato jedinečná krása,“ řekl agentuře AFP 41letý místní průvodce Daniele Perricelli. Perricelliho skupina Guide Etna každý večer vede na sopku několik desítek návštěvníků. V současné době ale dostává asi 300 žádostí denně, což je trojnásobek oproti průměrnému letnímu dni.
Další z místních průvodců, Ernesto Maria Magri, označil nynější aktivitu Etny za „turistickou erupci“, která přitahuje mnoho lidí, protože ji lze pozorovat v relativním bezpečí. Přestože sopka vybuchuje často, vydává se nahoru i spousta místních obyvatel, aby viděli lávu, dodal Magri. „Někdy se tam tlačí v chaotickém davu,“ dodal turistický průvodce.
Navíc i mnozí turisté, kteří si nechtějí nebo nemohou zajistit průvodce, se vydávají k Etně na vlastní pěst. To je potenciálně riskantní, varoval Perricelli. Sopka je nestabilní a je důležité být s někým, kdo dokáže odhadnout chování hory, dodal.
„Každý večer sem stoupá až 2000 osob, stezky jsou přeplněné,“ řekl Perricelli. „Včera jsme dokonce viděli některé lidi, kteří se vydali nahoru a měli na nohou žabky,“ dodal a vyzval úřady k větší ostražitosti.
Někteří horolezci, včetně italské televizní moderátorky Diletty Leottyové, sklidili na sociálních sítích kritiku za to, že pořizovali fotografie zřejmě příliš blízko žhnoucí lávy. Průvodci však uvedli, že v nižších nadmořských výškách, kde lávový proud již vychladl, je možné se k němu přiblížit na několik metrů.
Podle současných pravidel mohou návštěvníci vystoupat na vlastní pěst do výšky přibližně 2400 metrů, ale k výstupu do vyšších poloh musí být doprovázeni průvodcem, uvádějí cestovní kanceláře. Vrchol Etny se nachází ve výšce 3324 metrů nad mořem.
Na Etně v současnosti platí žlutý poplach, což je druhý stupeň na čtyřstupňové škále od zelené po červenou a znamená časté erupce.
Emise popela způsobily, že letiště v Katánii v posledních několika dnech opakovaně pozastavovalo lety; podle italských médií byly od soboty zrušeny stovky leteckých spojů. Ve středu provozovatel letiště oznámil, že přílety a odlety zůstanou pozastavené až do čtvrtečních 16:00 středoevropského letního času (14:00 GMT).
V roce 2024 prošlo mezinárodním letištěm v Katánii přibližně 12 milionů cestujících. Toto letiště obsluhuje východní část Sicílie, jež patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v Itálii.
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12. srpna 2026