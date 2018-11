Escobarová a Garciová místo kovbojů. Texas budou poprvé zastupovat v Kongresu také hispánky

HOUSTON/PRAHA Poprvé usednou za stát Texas v americkém kongresu také ženy hispánského původu. Veronica Escobarová a Sylvia Garciová zvítězili za demokraty v šestnáctém a dvacátém devátém volebním obvodě. Jedná se tak o další důkaz měnící se demografie jednoho z nejbohatších amerických států, ve kterém představují už nyní hispánci třetinu populace.

Momentálně žije v Texasu přes osmadvacet milionů lidí, loni se přes jedenáct milionů z nich hlásilo k hispánskému původu. Zatímco za posledních sedm let narostly jejich počty o 18 procent, u bělošského obyvatelstva se toto číslo zastavilo na pouhých čtyřech procentech - nejméně z celého Texasu. Výrazně rychleji rostou také počty lidí tmavé pleti a asiatů. Stát s pověstí etnicky poměrně homogenního území se tak v posledních desetiletích dramaticky proměnil.

Logickým výsledkem pak bylo, že ze 36 zástupců, které Texas vysílá do Sněmovny reprezentantů, se do dolní komory dostaly také dvě ženy hispánského původu, čímž se zapsaly do historie.

ŽENY A MENŠINY V KURZU Z 964 kandidátů, kteří se ucházeli o post v Kongresu nebo guvernérské křeslo bylo 272 žen. Což je rekordní poměr.

Na post guvernéra nastoupí ale také první otevřeně homosexuální guvernér. Ve státě Colorado totiž zvítězil demokrat Jared Polis. Řada států se také zvolila své první guvernéry tmavé pleti v historii, stejně tak zasednou jako guvernérky v několika státech poprvé ženy. Hned dvě ženy budou také prvními zástupkyněmi, které pocházejí z rodů původních obyvatel ameriky.

Na státní úrovni politiky přitom nejsou hispánské ženy žádnou novinkou. Sylvia Garciová, která za Texas v noci z úterý na středu do Kongresu pronikla, pracovala v minulosti v justici, ale také jako senátorka v texaské státní horní komoře. Tam byla zvolena už před pěti lety.

Její souputnice, devětačtyřicetiletá Veronica Escobarová, prošla do Sněmovny reprezentantů podobnou cestou. Od roku 2010 sloužila sedm let jako obvodní soudkyně v El Pasu a nyní tak zamíří do Washingtonu.

Republikánům navzdory

Texas je tradičně republikánský stát, nic na tom nezměnily ani letošní volby. Republikáni tu získali 23 ze 36 mandátů a potvrdili tak svou dominanci, podporu mají především mezi bělošskou populací, která si zatím tak tak drží v Texasu většinu.

Jenže otázka už několik let nezní, zda si ji udrží, nýbrž kdy ji ztratí. A ten milník není přitom vůbec vzdálený, podle prognóz k tomu dojde, nejspíš i díky migraci z Mexika, už v roce 2022. Při rozložení sil mezi republikány a demokraty tak bude hodně záležet na tom, nakolik se nově rozrůstající hispánská komunita bude asimilovat.

Minority jsou totiž tradičně elektorátem demokratů a nárůst počtu hispánců tak může státem kovbojů hodně zahýbat, zvláště když některé části Texasu už jsou téměř výhradně hispánské. Obvod Starr v oblasti Rio Grande se například už několik let drží na špici celoamerického žebříčku v počtu latinskoamerických obytel. Žije jich tam 96,3 procenta.

Projev Teda Cruze na jednom z četných předvolebních mítinků.

O sílící podpoře hispánců vůči demokratům svědčí i velice slušný výsledek místní kandidátky hispánské kandidátky na guvernérku státu Lupe Valdezové, která získala přes 42 %. Jediné, co tak ještě může stát postupné hispanizaci Texasu v cestě, je rychlá asimilace latinoameričanů do mainstreamové kultury.



Texaský senátor Ted Cruz, jehož jméno odkazuje právě k hispánskému původu, tak sice z této komunity získal řadu hlasů, sám už ale například španělsky mluví jen lámaně.