‚Eskalace napětí.‘ Rusko vyjádřilo hluboké znepokojení z účasti žoldnéřů v bojích o Karabach

Moskva Rusko vyjádřilo znepokojení ohledně zpráv o účasti žoldnéřů z Libye a Sýrie v bojích v Náhorním Karabachu, kde proti sobě již čtvrtým dnem intenzivně bojují arménská a ázerbájdžánská vojska. Podle něj mohou nájemní vojáci destabilizovat celý region. S odvoláním na prohlášení ruského ministerstva zahraničí o tom ve středu informovala agentura TASS. Moskva prohlášením nepřímo kritizovala Ankaru za vojenskou podporu Ázerbájdžánu.

„Podle přicházejících informací byli do oblasti konfliktu v Náhorním Karabachu přesunuti bojovníci nelegálních ozbrojených skupin, především ze Sýrie a Libye, s cílem přímo zasáhnout do bojů. Jsme těmito procesy hluboce znepokojeni,“ uvedlo ministerstvo s tím, že přítomnost „cizích teroristů a žoldáků“ vede k „další eskalaci napětí a dlouhodobému ohrožení bezpečnosti všech zemí regionu“.



Boje v Náhorním Karabachu vypukly v neděli a dosud si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných. Moskva, která se pokládá za regionálního arbitra, vyzvala k ukončení nepřátelských akcí, stejně jako Západ. Turecko naopak dalo najevo odhodlání pomoci Ázerbájdžánu „získat zpět okupovaná území“.



Arménie a Ázerbájdžán se v uplynulých dnech vzájemně obvinily z účasti žoldnéřů dovezených z Blízkého východu. Podle Jerevanu se Turecko podílelo na převozu 4000 syrských bojovníků do oblasti, kde údajně bojují na straně Ázerbájdžánu. Ankara to odmítla a naopak tvrdí, že nájemní vojáci bojují na arménské straně, včetně členů Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Turecko, EU i Spojené státy označují za teroristickou organizaci.



Deník The Guardian v pondělí uvedl, že se ze syrské provincie Idlib - kde Ankara uplatňuje výrazný vliv - přesunula jednotka dobrovolníků, kteří v Ázerbájdžánu působí v rámci turecké soukromé bezpečnostní firmy jako pohraniční stráž. Již v minulosti čelilo Turecko obviněním, že bojovníky ze Sýrie přesunulo na válčiště v Libyi, kde po boku Ankarou podporované vlády v Tripolisu bojují proti vojskům polního maršála Chalífy Haftara.

Deník The Washington Post v dnešním vydání píše o rodícím se fenoménu zapojování žoldnéřů do válek 21. století. Upozorňuje také, že Turecko v tomto počínání rozhodně není osamoceno. Bylo to právě Rusko, které tuto taktiku začalo jako první ve velkém využívat. Nájemní vojáci Kremlu blízké soukromé bezpečnostní firmy, takzvané Vagnerovy skupiny, podle četných zpráv médií i mezinárodních organizací působí v mnoha konfliktních oblastech světa - mimo jiné právě v Libyi či Sýrii. Stojí zde však na opačné straně konfliktu, než kterou podporuje Turecko.

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - panuje mezi Arménií a Ázerbájdžánem dlouhodobě. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 a Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si podle odhadů vyžádala na 30.000 mrtvých a jejímž výsledkem byly statisíce uprchlíků. V současné době se enkláva a přilehlá území, nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie, zatímco Ázerbájdžán považuje území za okupované.

abl šeb