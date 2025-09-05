V německém Essenu pobodal žák učitelku, policie ho dopadla na útěku

Autor: ,
  14:52aktualizováno  14:52
Žák střední školy v Essenu na západě Německa pobodal učitelku. Následně ze školy uprchl. Policisté jej po několika hodinách zadrželi, mladík přitom utrpěl střelné zranění. Zraněná učitelka i útočník jsou v péči lékařů.

ilustrační snímek | foto: ČTK

Útok nožem se odehrál kolem 09:30 na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

Podle bulvárního deníku Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný. Podle prvotních indicií šlo ale o cílený útok, při němž nikdo jiný zranění neutrpěl.

Podle zdrojů agentury DPA útočil 17letý chlapec původem z Kosova, který byl žákem školy.

Podle Bildu je zraněná žena ve vážném stavu. Hasiči uvedli, že ale není v bezprostředním ohrožení života. „Bodné zranění je ovšem vždy vážné zranění,“ řekl mluvčí hasičů.

Útočníka policisté zadrželi v parku nedaleko essenského hlavního nádraží. Vyrazil proti nim s nožem v ruce. „Kolegové museli střílet,“ uvedl policejní mluvčí. Závažnost zranění, jež při zadržení školák utrpěl, zatím známá není. Policisté po něm pátrali s nasazením speciálních sil i vrtulníku, nakonec jim pomohl tip od veřejnosti.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.