Útok nožem se odehrál kolem 09:30 na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.
Podle bulvárního deníku Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný. Podle prvotních indicií šlo ale o cílený útok, při němž nikdo jiný zranění neutrpěl.
Podle zdrojů agentury DPA útočil 17letý chlapec původem z Kosova, který byl žákem školy.
Podle Bildu je zraněná žena ve vážném stavu. Hasiči uvedli, že ale není v bezprostředním ohrožení života. „Bodné zranění je ovšem vždy vážné zranění,“ řekl mluvčí hasičů.
Útočníka policisté zadrželi v parku nedaleko essenského hlavního nádraží. Vyrazil proti nim s nožem v ruce. „Kolegové museli střílet,“ uvedl policejní mluvčí. Závažnost zranění, jež při zadržení školák utrpěl, zatím známá není. Policisté po něm pátrali s nasazením speciálních sil i vrtulníku, nakonec jim pomohl tip od veřejnosti.