Ani srážka, ani exploze, žádný trestný čin. Lodní tragédie s 852 obětmi je uzavřena

Trajekt se potopil u jižního pobřeží Finska cestou z estonské metropole Tallinnu do švédského hlavního města Stockholmu. Prokurátorka Karolina Wieslanderová ve čtvrtek řekla, že dosavadní vyšetřování neodhalila žádné důkazy o spáchání trestného činu. Wieslanderová rovněž vyloučila, že by se Estonia srazila s jinou lodí nebo že by na její přídi došlo k explozi.

Loď Estonia vezla 803 pasažérů a 186 členů posádky z Tallinnu do Stockholmu, když se v noci na 28. září 1994 dostala do problémů na rozbouřeném Baltském moři. Její potopení zůstává nejhorším evropským lodním neštěstím v době míru od druhé světové války.

Podle oficiální zprávy z roku 1997 trajekt havaroval poté, co kvůli nedostatečné údržbě odpadl jeho přední příklop a voda se přes otevřenou příď dostala na palubu s auty. Ohledně tohoto závěru ale existují pochybnosti.

Havárie trajektu Estonia

Televizní dokument odvysílaný v roce 2020 ukázal, že ve vraku lodi na pravé straně trupu je čtyřmetrová díra, o níž se do té doby nevědělo. Podle loni ukončeného estonského vyšetřování díra zřejmě vznikla při nárazu plavidla na mořské dno, napsala agentura AP.