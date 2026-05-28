V idyle estonského venkova vzniká linie pro obranu Západu, prohlédl si ji i Pavel

Autor: ,
  14:57aktualizováno  14:57
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Desítky kilometrů protitankových příkopů, stovky bunkrů, plot zakončený spirálou ostnatého drátu i takzvané dračí zuby. Estonsko v malebné venkovské krajině na hranici s Ruskem buduje obrannou infrastrukturu v rámci Baltské obranné linie, na níž se podílí také Litva a Lotyšsko. „Chráníme celou Evropskou unii,“ řekl Egert Belitšev, šéf estonské policie a pohraniční stráže během návštěvy českého prezidenta Petra Pavla ve východním Estonsku.
Čudsko-pskovské jezero

Čudsko-pskovské jezero | foto: Profimedia.cz

Český prezident Petr Pavel navštívil Estonsko, kde si v doprovodu tamního...
Český prezident Petr Pavel navštívil Estonsko, kde si v doprovodu tamního...
Český prezident Petr Pavel navštívil Estonsko, kde si v doprovodu tamního...
Český prezident Petr Pavel navštívil Estonsko, kde si v doprovodu tamního...
31 fotografií

Estonsko leží na východní hranici EU i NATO. Pobaltské země, které před rokem 1991 bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před hrozbou ze strany Ruska a zejména po ruském vpádu na Ukrajinu zvýšily investice do obrany. V roce 2024 se dohodly na výstavbě obranné infrastruktury na hranici s Ruskem a Běloruskem, které je věrným spojencem Moskvy.

Účelem Baltské obranné linie je zabránit nepříteli v tom, aby měl možnost rychlého postupu územím napadené země. V případě vpádu nepřátelských vojsk je má obranný systém zastavit hned na hranicích.

„Pokusy o překonání hranice jsou vzácností,“ uvedl Belitšev, když si delegace českého prezidenta prohlížela hraniční plot a čerstvě vyhloubený protitankový příkop na jižním úseku estonsko-ruské hranice. Plot dokázali zdolat medvědi, lidem by se to podle Belitševa podařit nemělo. Jde o konstrukci, po níž nelze šplhat, na vrcholu je opatřená ostnatým drátem.

Hranici sledují tisíce kamer, přesnější přehled umožňují termokamery. „Celou infrastrukturu využíváme, abychom měli strategickou výhodu vůči nepříteli,“ řekl šéf policistů a pohraničníků.

Hloubení protitankových příkopů začalo loni, hotových je necelých devět kilometrů. Stavba modulárních bunkrů nabrala zpoždění, protože se musel několikrát opakovat tendr na dodávku betonu, který musí splňovat přísná kritéria co do odolnosti v případě útoku. Prodleva nastala i kvůli jednání s majiteli pozemků, na kterých armáda plánuje obranné prvky postavit.

Nyní je hotových asi patnáct bunkrů, největší část má vzniknout letos. Na obranné prvky na hranici navazuje týlová infrastruktura, například sklady. Hotovo plánuje mít Estonsko do konce příštího roku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.