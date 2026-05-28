Estonsko leží na východní hranici EU i NATO. Pobaltské země, které před rokem 1991 bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před hrozbou ze strany Ruska a zejména po ruském vpádu na Ukrajinu zvýšily investice do obrany. V roce 2024 se dohodly na výstavbě obranné infrastruktury na hranici s Ruskem a Běloruskem, které je věrným spojencem Moskvy.
Účelem Baltské obranné linie je zabránit nepříteli v tom, aby měl možnost rychlého postupu územím napadené země. V případě vpádu nepřátelských vojsk je má obranný systém zastavit hned na hranicích.
„Pokusy o překonání hranice jsou vzácností,“ uvedl Belitšev, když si delegace českého prezidenta prohlížela hraniční plot a čerstvě vyhloubený protitankový příkop na jižním úseku estonsko-ruské hranice. Plot dokázali zdolat medvědi, lidem by se to podle Belitševa podařit nemělo. Jde o konstrukci, po níž nelze šplhat, na vrcholu je opatřená ostnatým drátem.
Hranici sledují tisíce kamer, přesnější přehled umožňují termokamery. „Celou infrastrukturu využíváme, abychom měli strategickou výhodu vůči nepříteli,“ řekl šéf policistů a pohraničníků.
Hloubení protitankových příkopů začalo loni, hotových je necelých devět kilometrů. Stavba modulárních bunkrů nabrala zpoždění, protože se musel několikrát opakovat tendr na dodávku betonu, který musí splňovat přísná kritéria co do odolnosti v případě útoku. Prodleva nastala i kvůli jednání s majiteli pozemků, na kterých armáda plánuje obranné prvky postavit.
Nyní je hotových asi patnáct bunkrů, největší část má vzniknout letos. Na obranné prvky na hranici navazuje týlová infrastruktura, například sklady. Hotovo plánuje mít Estonsko do konce příštího roku.