Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí

„Fico opět nedostane povolení k použití estonského vzdušného prostoru pro let do Moskvy kvůli účasti na přehlídce 9. května, akci zaměřené na oslavu agresora. To jsme odmítli i loni a stejná zásada platí i nyní,“ řekl šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna.
Žádná země podle jeho slov nesmí využívat estonský vzdušný prostor k posílení vazeb s Ruskem v době, kdy Rusko nadále porušuje mezinárodní normy a vede agresi proti Ukrajině a bezpečnosti Evropy jako celku.
Sám Fico si předtím ve videu postěžoval, že mu Lotyšsko a Litva odepírají povolení k přeletu do Ruska. Oficiální potvrzení z Rigy a Vilniusu se agentuře DPA nepodařilo bezprostředně získat. „Určitě si najdu jinou trasu, jako jsem to udělal i minulý rok, kdy nás torpédovalo Estonsko,“ řekl premiér.
Pobaltské státy, které mají hranici s Ruskem, svůj vzdušný prostor pro hlavy států a vlád, které tudy chtěly cestovat do Moskvy na oslavy, uzavřely i loni. Fico, který do Moskvy letěl jako jediný host z Evropské unie, tak letěl delší, jižní trasou přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii. Kromě něj byl tehdy v ruské metropoli už jen srbský prezident Aleksandar Vučić, jehož země však na rozdíl od Slovenska není členem ani Evropské unie, ani Severoatlantické aliance.
Fico už dříve oznámil, že chce vzdát hold všem, kdo bojovali proti fašismu, a že kromě tradičního položení věnců k památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně se chce zúčastnit tří mezinárodních akcí – nejprve zavítá do bývalého koncentračního tábora Dachau v Německu, pak do Moskvy a v červnu do Normandie.
Pobaltské státy jsou blízkými partnery a podporovateli Ukrajiny, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Estonsko, Lotyšsko a Litva byly během druhé světové války střídavě okupovány Sovětským svazem a Německem. Po válce zůstaly součástí Sovětského svazu až do roku 1991. Většina Estonců, Lotyšů a Litevců proto 9. květen nevnímá jako den vítězství nad nacistickým Německem, ale spíše jako začátek další okupace jejich vlasti Sovětským svazem, připomněla DPA.
Fico za svou loňskou cestu do Moskvy čelil kritice od představitelů řady dalších zemí Evropské unie i od některých činitelů EU. Ti tvrdili, že se Fico propůjčuje propagandistické akci Ruska. Podle Fica však cesta měla „morální základ“, protože byla poděkováním za osvobození od nacismu ze strany tehdejšího Sovětského svazu.
„Ne, nebyl jsem na vojenské přehlídce (na moskevském Rudém náměstí),“ odpověděl Fico po návratu do vlasti na dotaz novinářky. O tom, zda slovenský premiér byl přítomen na přehlídce, při které na centrálním moskevském náměstí defilovali i vojáci zapojení do současné ruské invaze na Ukrajinu, panovaly zprvu nejasnosti.
Fico v Moskvě jednal mezi čtyřma očima s ruským diktátorem Vladimirem Putinem a sešel se tam i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva či vietnamskými představiteli.