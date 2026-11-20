Rozhodnutí se týká pohybu lidí a dopravních prostředků přes silniční hraniční přechody. Přeprava nákladů po železnici se má uskutečňovat v souladu s dosavadními omezeními a možnostmi za přísné celní kontroly.
Estonsko již dříve oznámilo, že od příštího měsíce uzavře hraniční přechody s Ruskem. K tomuto kroku přistoupilo v návaznosti na podezření ze žhářského útoku na estonskou zbrojovku. Z incidentu Tallinn obvinil Moskvu, neupřesnil však, jak dlouho uzavření hranic potrvá.
„Uzavření hraničních přechodů není reakcí na jediný incident, ale dalším krokem v návaznosti na ruskou agresi vůči Ukrajině a rostoucí počet sabotáží a hybridních operací v Evropě,“ uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonsko uzavřením hranice s Ruskem staví zeď, což mu nepřinese nic dobrého, prohlásil v pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Kreml označil estonská obvinění Ruska z útoku na zbrojní podnik za nepodložená.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna v neděli s odkazem na závěry estonské tajné služby uvedl, že neúspěšný žhářský útok na estonského výrobce dronů Threod Systems nařídila ruská vojenská rozvědka GRU. Od 1. prosince proto Estonsko uzavře všechny hraniční přechody s Ruskem, avizoval ministr.
Estonsko, členský stát NATO a EU, patří spolu s ostatními dvěma pobaltskými státy, ale i například skandinávskými zeměmi či Polskem mezi přední podporovatele a dárce zbraní pro Ukrajinu, která se už téměř pět let brání otevřené ruské invazi rozpoutané na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.
Celková délka hranice mezi Estonskem a Ruskem činí přibližně 338 km.
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