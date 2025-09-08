Narušení vzdušného prostoru už potřetí. Estonsko ztrácí s Ruskem trpělivost

  18:30
Kvůli incidentu, při němž ruský vrtulník Mi-8 narušil vzdušný prostor pobaltské republiky, si estonské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského charge d’affaires. V pondělí o tom informovala estonská veřejnoprávní stanice ERR. Vztahy mezi Ruskem a Estonskem, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance, se prudce poté, co ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu.
Ruská helikoptéra v neděli 7. září bez povolení a s vypnutým odpovídačem vstoupila do estonského vzdušného prostoru u ostrova Vaindloo ve Finském zálivu, kde zůstala asi čtyři minuty. Stroj s estonskými úřady nesdílel žádný letový plán a ani s nimi nenavázal radiové spojení.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že nedělní událost byla dalším z řady vážných a politováníhodných incidentů a že to bylo třetí narušení v letošním roce.

V červnu u ostrova Vaindloo narušil estonský vzdušný prostor ruský letoun Il-76 a v květnu pak na estonské nebe bez povolení vletěla ruská stíhačka, když estonské námořnictvo eskortovalo loď takzvané stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení západních ropných sankcí.

