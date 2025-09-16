Estonci vyhloubí podél hranice s Ruskem desítky kilometrů protitankových příkopů

Estonsko v příštích dvou letech vyhloubí na své jihovýchodní hranici s Ruskem na 40 kilometrů protitankových příkopů. Ty budou součástí opevnění hranic v rámci takzvané Baltské obranné linie. V úterý o tom informovala veřejnoprávní stanice ERR.
Estonští vojáci instalují ostnatý drát na hranice s Ruskem u vesnice Meremäe....

Estonští vojáci instalují ostnatý drát na hranice s Ruskem u vesnice Meremäe. (20. listopadu 2021) | foto: Profimedia.cz

„Vzhledem k tomu, že na severovýchodě Estonska už máme dobrou přírodní překážku v podobě řeky Narvy a na východě v podobě Čudského jezera, pak pro jihovýchodní Estonsko existuje plán vybudovat 40 kilometrů protitankového příkopu,“ řekl stanici Ainar Afanasjev z generálního štábu estonské armády.

Doplnil, že příkopy budou pouze v úseku hranice, kde nejsou bažiny, protože těmi vozidla tak jako tak neprojedou. Estonsko chce mít do konce roku 2027 podle Afanasjeva nejen zmiňovaný protitankový příkop, ale také téměř 600 bunkrů. „Ty by měly být už v zemi, nebo alespoň uložené co nejblíže zamýšleným lokacím,“ sdělil vojenský činitel.

Součástí opevnění hranic mají být protitankové jehlanovité zábrany zvané dračí zuby nebo ostnatý drát. Celkové obranné pásmo plánované na východní hranici bude dlouhé přibližně 100 kilometrů a hluboké asi 40 kilometrů, napsala ERR. Jeho budování začalo podle stanice na jihovýchodě Estonska právě vyhlubováním protitankových příkopů.

Záměr vybudovat Baltskou obrannou linii oznámily loni Estonsko společně s Lotyšskem a Litvou. Všechny tři pobaltské země, které bývaly součástí Sovětského svazu, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu podpořily napadenou zemi a kvůli obavám z Ruska mimo jiné navyšují své výdaje na obranu.

Všechny tři státy, které jsou členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, mají společné hranice buď s Ruskem či s Běloruskem, nebo s oběma.

Estonsko-ruská hranice mezi Pskovským jezerem a Lotyšskem

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

