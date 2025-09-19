„Bezprecedentně brutální“. Ruské stíhačky letěly dvanáct minut nad Estonskem

„Rusko letos už čtyřikrát narušilo estonský vzdušný prostor, což je samo o sobě nepřijatelné. Páteční vpád, kdy do našeho vzdušného prostoru vstoupily tři ruské stíhačky, je však bezprecedentně brutální,“ konstatoval ministr zahraničí Margus Tsahkna.
„Rostoucí pokusy Ruska testovat hranice a jeho rostoucí agrese musí být řešeny rychlým zesílením politického a ekonomického tlaku,“ dodal.
Stíhačky MiG-31 slouží i jako nosiče hypersonických střel Kinžal, používaných k útokům proti Ukrajině. Migy mířily k hlavnímu městu Tallinnu, než vzlétly italské stíhačky F-35, které byly vyslány do vzduchu, aby ruské stroje zahnaly, napsal web Politico s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené se situací.
Incident se odehrál nedlouho poté, co Polsko v minulém týdnu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo. Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny to označili za záměr Kremlu. NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla.
Ruská obrana průnik dronů do Polska nepopřela, tvrdí ale, že nešlo o úmysl. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů na Ukrajině u hranic s Polskem.
Ruské letouny v Estonsku nekomunikovaly
Nynější incident se podle estonské veřejnoprávní stanice ERR odehrál ráno u estonského ostrova Vaindloo ve Finském zálivu v Baltském moři, který představuje nejsevernější bod pobaltské země.
Letadla se neohlásila a jejich odpovídače, tedy zařízení, která odpovídají na signály radaru tím, že vysílají zpět informace o letadle, byly vypnuté. Letouny ani nekomunikovaly s estonským řízením letového provozu.
Pobaltská země tento týden oznámila, že v příštích dvou letech vyhloubí na své jihovýchodní hranici s Ruskem na 40 kilometrů protitankových příkopů, které budou součástí opevnění hranic v rámci takzvané Baltské obranné linie. Záměr vybudovat tuto obrannou linii oznámilo loni Estonsko společně s Lotyšskem a Litvou.
Všechny tři pobaltské země, které bývaly součástí SSSR, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu podpořily napadenou zemi a kvůli obavám z Ruska mimo jiné navyšují své výdaje na obranu. Všechny tři státy, které jsou členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, mají společné hranice buď s Ruskem či s ruským spojencem Běloruskem, nebo s oběma státy.