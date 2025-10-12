U hranic s Ruskem se pohybovali ozbrojenci, Estonsko raději Saatskou botu uzavřelo

Výběžek ruského území o rozloze asi 115 hektarů se nazývá Saatská bota a zhruba v kilometrovém úseku přes něj vede silnice spojující estonské vesnice Lutepää a Sesniki, po které mohou občané Estonska jezdit bez zvláštního povolení za podmínky, že nezastaví.
Estonská pohraničí stráž uvedla, že v pátek na ruské straně sledovala výrazně vyšší aktivitu než obvykle. Podél hranice se podle ní pohybovaly různé ozbrojené skupiny a jejich členové na sobě neměli uniformy ruských pohraničníků.
V jednu chvíli se tito lidé postavili do řady přes silnici. Estonsko proto komunikaci dočasně uzavřelo, aby zabránilo možným provokacím, incidentům a zajistilo bezpečnost svých občanů, uvedla pohraniční stráž. V sobotu pak zveřejnila video, na kterém na silnici postává skupina sedmi mužů v maskáčích se zbraněmi přes rameno a maskami na obličeji.
Estonští pohraničníci uvedli, že úroveň ohrožení v souvislosti s tímto incidentem nevzrostla, ale že situace na hranici zůstává napjatá. Rusko proti nim neustále podniká různé provokace, jako je rušení signálu GPS nebo krádeže a ničení dopravního značení. Uzavírka silnice přes Saatskou botu potrvá nejméně do úterý.
Estonský ministr vnitra Igor Taro v sobotu večer řekl, že skupina podle všeho výběžek opustila. Nové je podle něj to, že muži stáli uprostřed silnice, ruští pohraničníci se nikdy takto nechovali. Prioritou je dostavět objížďku ruského výběžku.
„Nechci, aby někdo projíždějící přes Saatskou botu kvůli takové situaci skončil třeba v pskovském vězení,“ řekl Taro s odkazem na středisko ruské oblasti sousedící s Estonskem.
Estonsko, Lotyšsko a Litva dlouhodobě varují před hrozbou pro jejich bezpečnost ze strany Ruska, která výrazně vzrostla od února 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Vzdušný prostor těchto zemí opakovaně narušují ruské drony a v září nad Estonsko na déle než deset minut pronikly tři ruské stíhačky.