Estonsko omezovalo provoz na svých třech zbývajících přechodech – Narva, Luhamaa a Koidula – již delší dobu a opakovaně Moskvu varovalo, že jakákoliv další eskalace povede k úplnému zastavení provozu. Estonské tajné služby (Kapo) totiž dlouhodobě upozorňovaly, že ruské zpravodajské služby zneužívají otevřené hraniční přechody k infiltraci, verbování lidí a vyvíjení nátlaku.
Již v srpnu 2026 se terčem žhářského útoku v Tallinnu stala přední estonská technologická a zbrojní firma Milrem Robotics. Vyšetřování tehdy potvrdilo, že šlo o sabotáž organizovanou na přímý pokyn ruských tajných služeb. Vláda následně vydala pro domácí obranný průmysl přísná doporučení k posílení bezpečnosti.
Bod zlomu – útok na výrobce dronů
Klíčový incident, který pohár trpělivosti definitivně naplnil, se odehrál v noci na sobotu 14. listopadu. V areálu zbrojovky Threod Systems v obci Viimsi nedaleko Tallinnu se skupina útočníků pokusila vyvolat explozi a budovu zapálit. Společnost Threod Systems přitom vyrábí pokročilé bezpilotní letouny a její technologie mimo jiné podporují britské vojenské dronové programy.
Díky tomu, že firma po srpnových incidentech posílila ostrahu, bezpečnostní tým zbrojovky zasáhl včas a rozsáhlým škodám zabránil. Společná operace estonské policie a kontrarozvědky vedla k zadržení osmi podezřelých osob, u nichž se ukázalo, že jde o obyvatele sousedního Lotyšska, kteří byli k provedení útoku v Estonsku prokazatelně najati.
Estonské úřady na základě zpravodajských informací rychle doložily, že celý pokus o zničení strategické továrny na drony byl naplánován a koordinován ruskou vojenskou rozvědkou GRU.
Podle premiéra Kristena Michala je hlavním cílem těchto ruských aktivit vyvolat strach, donutit evropské státy k váhání a oslabit jejich podporu Ukrajině.