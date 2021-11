Etiopii děsí přízraky ze Rwandy. Katastrofický scénář ale snad nenastane, věří afrikanista

Lidovky.cz: Uběhl rok od chvíle, kdy etiopská vláda vyslala do vzpurného regionu Tigraje na severu země vojenské jednotky. Nejen že vládní vojska neuspěla, ale tigrajské oddíly překročily hranice regionu a nyní postupují směrem na Addis Abebu. Jak je to možné?

Tigrajská lidově osvobozenecká fronta (TPLF), hájící zájmy etnika Tigrajců žijících na severu Etiopie, je dobře vyzbrojená a vycvičená organizace založená na loajalitě a poslušnosti. Zdá se, že etiopská vláda podcenila její schopnosti a považovala ji za mrtvou. TPLF využila guerillové války a zároveň toho, že etiopský premiér Abiy Ahmed (mj. nositel Nobelovy ceny míru z roku 2019 za urovnání konfliktu s Eritreou – pozn. red.) ztrácí na popularitě.

Lidovky.cz: Je podle Vás reálné, že by se vzbouřenci mohli dostat až k metropoli?

Hovoří se sice o postupu TPLF na hlavní město, ale zde v Addis Abebě tomu moc nikdo nevěří. Spíše se předpokládá, že TPLF se bude snažit obsadit komunikační koridory z Džibutska, ekonomicky tím vládu ochromit a zároveň dodat potraviny do Tigraje. TPLF si je dobře vědoma toho, že v Addis Abebě ji nikdo nechce, každý se zde pamatuje jejich vládu z let 1991 až 2018.

Lidovky.cz: Je v konfliktu znát nějaké mezinárodní angažmá? Hodně se mluví o vlivu Eritreje...

Eritrea se účastnila konfliktu na straně proti TPLF, protože se jedná o dva arcinepřátele, kteří proti sobě bojovali v letech 1998–2000. Fronta ale dobře využívá svých kontaktů a lobbingu v USA, tigrajská diaspora ve Spojených státech je velmi aktivní a tlak ze strany Washingtonu od počátku konfliktu je veden právě touto logikou. Nelze zapomínat, že vláda TPLF byla významným spojencem USA v tzv. boji proti terorismu. I proto je Etiopie dnes plná sloganů typu „Ruce pryč od Etiopie“ jako reakce na tyto vazby mezi TPLF a USA.

Lidovky.cz: O co v tom konfliktu teď vlastně jde? Byla to na začátku primárně etnická válka, která přerostla do nečekaných rozměrů?

Je to primárně politicko-mocenský konflikt, který ale metastázoval do etnického rozměru, takže dnes je běžnou součástí bojů v podstatě genocidní slovník.

TPLF přišla o moc v roce 2018, kdy byl po letech masivních oromských protestů zvolen Abiy Ahmed jako první oromský premiér v historii země. Jenže TPLF se stáhla na sever do Tigraje, uskutečnila řadu různých sabotážních akcí a stejně tak premiér se dopustil řady chyb, jimiž si znepřátelil většinu Oromů. Šlo mimo jiné o vraždu populárního oromského zpěváka Hacaalu Huundeesu.

Po útoku TPLF na vládní vojenskou základnu na severu země reagoval Abiy Ahmed odvetou, která měla být krátká a efektivní s cílem zničit TPLF a přinést Tigraji novou konsenzuální vládu. To se ale nestalo.

Lidovky.cz: Někteří komentátoři začali přirovnávat Etiopii k „africké Jugoslávii“ v roce 1991. Lze tam opravdu takové paralely najít?

Raději bych se těmto soudům vyhýbal; samozřejmě, že situace je vážná, ale není nenapravitelná. K eskalaci konfliktu samozřejmě dochází a míra důvěry mezi Amhary, Tigrajci a Oromy je na nule, tyto tři skupiny obyvatel přitom tvoří drtivou většinu etiopské populace.

Obava z opakování tzv. rwandského scénáře (etnické násilí ve Rwandě si v roce 1994 vyžádalo téměř milion obětí, etničtí Hutuové masově vyvražďovali příslušníky kmene Tutsijů – pozn. red.) tu ovšem existuje a vidíme i jisté paralely. Je to například zmíněný genocidní slovník vyzývající k utopení nepřátel v krvi, ke konečnému řešení a tak podobně. Etiopské internetové diskuse jsou plné termínů „Hutu“ odkazujících právě na vraždění ve Rwandě.

Stále si ale myslím, že řešení existuje a že lze zabránit dalšímu krveprolití. Chce to ale ochotu jednat na všech stranách.

Rozhodující možná bude jednota či nejednota Oromů, nejpočetnějšího etnika v Etiopii s asi 40 miliony obyvateli. Zatímco Oromská osvobozenecká armáda podepsala dohodu s TPLF a koordinuje s Tigrajci akce proti vládě, řada představitelů širší Oromské osvobozenecké fronty (OLF) se k tomu staví rezervovaně.