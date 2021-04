Etna opět chrlila lávu a popel, přerušila provoz na letišti v Katánii

Palermo (Itálie) Italský vulkán Etna ve čtvrtek do ovzduší nad východní Sicílii opět vypustil působivý oblak sopečného popela, který se vypínal až do výšky devíti kilometrů. Popel a drobný pyroklastický materiál zasypal Katánii, město muselo od brzkého rána do odpoledne přerušit provoz letiště, píše agentura ANSA.

Sicilská Etna opět začala chrlit proudy lávy. Kvůli hustému kouři muselo zavřít i letiště Popel pokryl i řadu menších měst a vesnic na jižních svazích 3300 metrů vysoké sopky. V některých městech erupce roztřásla okna a dveře. Jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě v noci na čtvrtek chrlil lávu a červeně rozsvítil noční oblohu.

Etna se probudila k životu v polovině ledna, čtvrteční erupce je od té doby už 17. v řadě. Majestátní vulkán, který má několik hlavních a na 300 menších kráterů, je i oblíbeným cílem turistů. Nejstarší záznamy o jeho erupcích pocházejí již ze starověku. Od roku 2013 je tato sicilská dominanta zapsána na seznamu přírodních památek světového dědictví UNESCO.