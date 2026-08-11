Popel ze soptící Etny pokryl Katánii. Prach přerušil na místním letišti provoz

Prázdninové svízele pocítili cestující na katánském letišti Fontanarossa které patří mezi nejrušnější letecké uzly v zemi. Letištní společnost SAC kvůli sopečnému prachu z hřímající Etny přerušila provoz.
Letadla tak musejí přistávat v Palermu. Odklon se týkal přibližně 190 letů, stovky lidí na zasaženém letišti uvízly. Podle italských médií vedení letiště cestující o komplikacích dostatečně neinformovalo a nezajistilo alternativní způsob dopravy.
Ceny za dvouhodinovou jízdu z Katánie do Palerma se postupně vyšplhaly až na nehorázných 700 eur za osobu, což je téměř 17 tisíc korun. Italský herec Filippo Lagana odsoudil chaotickou situaci na sociálních sítí. Nedávno podstoupil transplantaci jater a životně důležité léky zůstaly po zrušeném letu v nákladovém prostoru. „Cestu do Palerma jsme si měli hradit sami bez nároku na vrácení peněz. Mohl jsem skončit v nemocnici,“ rozčílil se herec.
Letiště chrání motory zaparkovaných letadel speciálními kryty, které tak brání turbíny před poškozením.
Podle agentury Reuters prach doletěl až na Maltu, kde tamější letiště v úterý zrušilo přibližně 11 letů a další spoje měly zpoždění. „Potýkáme se s narušením leteckého provozu kvůli sopečnému oblaku prachu, který zahalil maltské ostrovy,“ oznámilo tamější letiště.
Sopečný popel se pohybuje jihovýchodním a jihozápadním směrem, prach pokryl pláže, kopce a ulice města Katánie. Silná vrstva popela představuje riziko i pro bezpečnost silničního provozu. Italské úřady 10. srpna vydaly nejvyšší červený stupeň varování ze čtyřbodové stupnice. O den později výstrahu snížily na druhý, žlutý stupeň.
Ani žhnoucí vulkán turisty nezastavil před před nebezpečnými cestami až k jeho úpatí. Podle italských médií tam nadšenci chodí pozorovat lávové proudy.
Podobná omezení musí letiště v Katánii kvůli nedaleké aktivní sopce přijímat i několikrát ročně. Lety jsou pak většinou přesměrovány na letiště v Comisu či Palermu. V letní sezoně míří do Katánie i několik leteckých spojů z Prahy.
Nejvyšší aktivní sopka Evropy, jejíž proměnná výška nyní činí 3324 metrů, zažila za posledních 500 tisíc let četné erupce.
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