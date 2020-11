EU a Británie pokročily v jednáních o budoucích obchodních vztazích. V prosinci končí přechodné období

Čas pro takovou dohodu se přitom krátí, protože Británii 31. prosince končí přechodné období poté, co letos koncem ledna opustila evropský blok.



„Naše týmy budou příští týden pokračovat v tvrdé práci. Budeme v kontaktu v příštích dnech,“ napsala na Twitteru von der Leyenová.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days.