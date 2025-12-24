EU bude bránit svobodu projevu, řekla von der Leyenová. Reagovala na sankce USA

Autor:
  17:20
Evropská komise (EK) bude i nadále bránit svobodu projevu, uvedla dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Reagovala tím na sankce, které Spojené státy uvalily na pět lidí, podle Washingtonu za cenzuru. Sankce ve formě vízového omezení odsoudila Francie, Německo, Španělsko či předseda Evropské rady António Costa a britská vláda.
Ursula von der Leyenová (24. června 2025)

Ursula von der Leyenová (24. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Emmanuel Macron.na základně ve Spojených arabských emirátech (21. prosince 2025)
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Předseda Evropské rady Antonio Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von...
Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton v Evropském parlamentu (12. března...
5 fotografií

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil s někdejším francouzským ministrem a bývalým eurokomisařem Thierrym Bretonem, který je podle médií jedním ze sankcionovaných.

Spojené státy v úterý zakázaly vstup do země pěti lidem, jejich jména ale zpráva amerického ministerstva zahraničí neuvádí. Hovoří o radikálních aktivistech a útočných nevládních organizacích. Podle agentury AFP je mezi těmito lidmi i Breton. Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu.

„Svoboda projevu je základem naší silné a pulzující evropské demokracie. Jsme na ni hrdí. Budeme ji chránit. Protože Evropská komise je strážkyní našich hodnot,“ napsala na síti X von der Leyenová.

Podle Costy jsou opatření v podobě vízových omezení mezi spojenci, partnery a přáteli nepřijatelná. „Evropská unie stojí pevně při obraně svobody projevu, spravedlivých digitálních pravidel a své suverenity v oblasti regulací,“ napsal Costa.

Macron na síti X napsal, že s Bretonem hovořil a že mu poděkoval za jeho významný přínos ve službě Evropě. „Budeme pevně stát proti nátlaku a budeme Evropany chránit,“ napsal Macron. Zdůraznil, že regulace přijaly Evropský parlament a Rada EU v rámci demokratického a suverénního procesu. Regulace mají podle něj zajistit, že „to, co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line“, a zároveň nejsou namířeny proti žádné zemi.

„Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být stanovována mimo Evropu,“ napsal Macron na síti X.

Proti americkým sankcím se vymezila i britská vláda. „Ačkoliv má každá země právo na vlastní vízová pravidla, my podporujeme takové zákony a instituce, které se snaží zbavit internet toho nejškodlivějšího obsahu,“ uvedl mluvčí britské vlády, kterého cituje agentura Reuters. Sociální sítě by podle mluvčího neměly sloužit například k zobrazování sexuálního zneužívání dětí ani k šíření nenávisti a násilí.

Breton, který ve Francii byl ministrem hospodářství, financí a průmyslu v letech 2005 až 2007 a eurokomisařem pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, v reakci na sankce kritizoval to, co na síti X označil za „závan mccarthismu“. Narážel tím na protikomunistický hon na čarodějnice, který v 50. letech minulého století vedl americký senátor Joseph McCarthy.

Sankce se podle AFP kromě Bretona týkají i čtyř zástupců neziskových organizací, které o sobě tvrdí, že bojují proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu.

„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl v úterním prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Vstoupit do diskuse

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Úhel pohledu

Vánoce ve stínu válek a konfliktů. Vánoční přání pokoje lidem dobré vůle se letos opět nenaplní

Vojenský nákladní vůz převáží tank po silnici uprostřed smrtících střetů mezi...

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Šťastné a veselé 1945. První poválečné svátky: jak moc se proměnily od krušných časů protektorátu?

Ilustrační snímek.

Čekstajl

Béžový a neprofesionální. Pánové, nebuďte jako Filip Turek

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Fotbalové přestupy ONLINE: Hlavatý se vrátil do Pardubic, Plzeň získala Krčíka

Liberecký záložník Michal Hlavatý hledá se chystá na rozehrávku.

Doporučujeme

Křesťané slaví narození syna Božího, jehož ctí i muslimové a říkají mu Ísá

Premium
Muslimové se s křesťany shodnou na tom, že se Ježíš (Ísá) Panně Marii (Maryam)...

Plán USA počítá se zmrazením fronty, řekl Zelenskyj. Otázka území zůstává nevyřešená

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Mezinárodní krize nad Českem. Ježíšek do vzdušného prostoru směl, Santa nikoli

Ježíšek vstoupil do českého vzdušného prostoru. Santa Claus povolení nedostal.

Komentář

Pohádka O zlém Trumpovi, hodné EU a Česku uneseném na Východ. Naštěstí jsou pohádky vždy jen pohádkami

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby

Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...

Krejčího 19 bodů nestačilo, Atlanta padla počtvrté v řadě. San Antonio ovládlo šlágr

Coby White (0) ze Chicaga se snaží prosadit přes bránícího Víta Krejčího.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.