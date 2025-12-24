EU bude bránit svobodu projevu, řekla von der Leyenová. Reagovala na sankce USA

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil s někdejším francouzským ministrem a bývalým eurokomisařem Thierrym Bretonem, který je podle médií jedním ze sankcionovaných.
Spojené státy v úterý zakázaly vstup do země pěti lidem, jejich jména ale zpráva amerického ministerstva zahraničí neuvádí. Hovoří o radikálních aktivistech a útočných nevládních organizacích. Podle agentury AFP je mezi těmito lidmi i Breton. Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu.
„Svoboda projevu je základem naší silné a pulzující evropské demokracie. Jsme na ni hrdí. Budeme ji chránit. Protože Evropská komise je strážkyní našich hodnot,“ napsala na síti X von der Leyenová.
Podle Costy jsou opatření v podobě vízových omezení mezi spojenci, partnery a přáteli nepřijatelná. „Evropská unie stojí pevně při obraně svobody projevu, spravedlivých digitálních pravidel a své suverenity v oblasti regulací,“ napsal Costa.
Macron na síti X napsal, že s Bretonem hovořil a že mu poděkoval za jeho významný přínos ve službě Evropě. „Budeme pevně stát proti nátlaku a budeme Evropany chránit,“ napsal Macron. Zdůraznil, že regulace přijaly Evropský parlament a Rada EU v rámci demokratického a suverénního procesu. Regulace mají podle něj zajistit, že „to, co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line“, a zároveň nejsou namířeny proti žádné zemi.
„Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být stanovována mimo Evropu,“ napsal Macron na síti X.
Proti americkým sankcím se vymezila i britská vláda. „Ačkoliv má každá země právo na vlastní vízová pravidla, my podporujeme takové zákony a instituce, které se snaží zbavit internet toho nejškodlivějšího obsahu,“ uvedl mluvčí britské vlády, kterého cituje agentura Reuters. Sociální sítě by podle mluvčího neměly sloužit například k zobrazování sexuálního zneužívání dětí ani k šíření nenávisti a násilí.
Breton, který ve Francii byl ministrem hospodářství, financí a průmyslu v letech 2005 až 2007 a eurokomisařem pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, v reakci na sankce kritizoval to, co na síti X označil za „závan mccarthismu“. Narážel tím na protikomunistický hon na čarodějnice, který v 50. letech minulého století vedl americký senátor Joseph McCarthy.
Sankce se podle AFP kromě Bretona týkají i čtyř zástupců neziskových organizací, které o sobě tvrdí, že bojují proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu.
„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl v úterním prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.