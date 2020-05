EU by neměla kvůli pandemii šetřit na obraně, tvrdí šéf unijní diplomacie Borrell. Přesně to zřejmě hrozí

Brusel Evropská unie by neměla snižovat výdaje na společnou obranu ani přesto, že potřebuje masivně investovat do podpory hospodářství stiženého koronavirovou krizí. Současná pandemie může vést ke zhoršení bezpečnostní situace a EU by na to měla být připravena. Prohlásil to šéf unijní diplomacie Josep Borrell po úterní videokonferenci ministrů obrany věnované zejména dopadům covidu-19 na spolupráci evropských armád.

Podle některých diplomatů přitom obranné fondy zřejmě přijdou kvůli covidu-19 v novém víceletém rozpočtu zkrátka. Evropský parlament zavádí povinné roušky ve všech svých budovách. Zaměstnanci dostali roušky z Brna Evropská komise chce v průběhu května představit návrh sedmiletého rozpočtu, jehož podstatná část by měla sloužit k hospodářskému oživení. Někteří diplomaté očekávají, že výdaje na unijní obranné projekty budou klesat. Tak tomu ostatně bylo již v únoru, kdy lídři zemí EU jednali o tehdejším „předkrizovém“ návrhu rozpočtu. „Doufám, že výdaje na obranu a bezpečnost neklesnou,“ řekl Borrell novinářům. Část unijních lídrů včetně českého premiéra Andreje Babiše přitom dlouhodobě tvrdí, že země EU mají společnou obranu primárně řešit v rámci Severoatlantické aliance a financování některých unijních armádních projektů považují za zbytečné. Zástupci dalších členských zemí naproti tomu vidí v pandemii podnět k tomu, aby unie začala více spolupracovat na své bezpečnosti. Armádní kooperace se podle nich může týkat například i vývoje odolných materiálů či technologií, které mohou pomoci proti případné nové nákaze. Diplomat Šedivý se stal šéfem unijní obranné agentury EDA. Jako první z postkomunistické země „Současná pandemie ukazuje potřebu solidárnosti, vnímavosti, připravenosti a odolnosti,“ uvedl nový šéf Evropské bezpečnostní agentury (EDA) Jiří Šedivý, který se v úterý do ministerského jednání zapojil poprvé. EU by podle něho neměla v reakci na covid-19 krátit zdroje na armádní spolupráci, ale naopak ji posílit. Jiří Šedivý, bývalý velvyslanec při NATO. Ministři v úterý podle Borrella podpořili myšlenku, aby armády v budoucnu ještě více pomáhaly zdravotnickým a dalším institucím se zvládáním pandemií. V současnosti mimo jiné poskytují své letecké kapacity nebo budují provizorní nemocnice. Zástupci vlád se podle šéfa unijní diplomacie shodli také na tom, že EU bude i po skončení současné krize pokračovat ve společných vojenských misích.