EU dá do konce ledna zelenou vakcíně firmy AstraZeneca. Od dubna bude na rozdávání, zní Bruselem

PRAHA Schválení další vakcíny je v EU na spadnutí. Do konce ledna by měla dostat zelenou od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) očkovací látka britské firmy AstraZeneca. Lidovkám.cz to potvrdil bruselský zdroj s tím, že unijní „ano“ se očekává tento, nejpozději příští týden.

„Je to opravdu už hodně daleko. Nic nebrání tomu, aby se to schválilo,“ uvádí bruselský zdroj. Na urychlené schválení tlačí i s ohledem na výpadek vakcín od firmy Pfizer některé členské státy sedmadvacítky, Česko nevyjímaje. „Domluvili jsme se s šéfy vlád Rakouska, Řecka a Dánska. Jejich výzvu na zrychlení procesu podepisuji,“ potvrdil Lidovkám.cz premiér Andrej Babiš (ANO), který s lídry v pondělí jednal.

„Zapomněli nás tam uvést, ale my to jasně podporujeme,“ doplnil s tím, že britskou vakcínu potřebujeme brzy, ale samozřejmě tam musí být zdravotní bezpečnost. A právě tu prověřuje úřad EMA.

Česko má podle Babiše nyní objednáno 20 milionů vakcín, z toho jsou od AstraZenecy tři miliony. Podle harmonogramu z vakcinační strategie by v únoru mělo do tuzemska doputovat 200 tisíc dávek této látky, která se vyznačuje snadnějším způsobem zacházení a uchovávání. Očkování by se díky ní mělo stát dostupnějším.



Pokud bude vakcína schválena, bude třetí povolenou pro evropský trh po konsorciu Pfizer/BioNTech a Moderně. Výhodou je i její cena, která je ze všech objednaných nejnižší. Za jednu dávku si výrobce od EU účtuje 1,78 eura (asi 46 korun), zatímco Pfizer 12 eur (314 korun) a Moderna 18 dolarů (asi 385 korun).

K čemu Brusel vyzývá: ◼ Do března 2021 by mělo být v každém členském státě EU naočkováno nejméně 80 procent osob starších 80 let a 80 procent zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. ◼ Do léta 2021 by mělo být v členských státech naočkováno 70 procent dospělé populace. ◼ Komise, členské státy a agentura EMA budou s příslušnými společnostmi pracovat na plném využití potenciálu EU při zvyšování kapacity pro výrobu očkovacích látek. ◼ Komise spolupracuje s členskými státy na očkovacích průkazech, které jsou v plném souladu s unijními předpisy na ochranu údajů a mohou podpořit kontinuitu péče. Do konce ledna 2021 je třeba se dohodnout na společném přístupu, který umožní rychlé použití průkazů členských států ve zdravotnických systémech v celé EU i mimo ni.

Vakcína AstraZeneca, kterou se už očkuje například v Británii, je rekombinantní očkovací látkou, která je vyrobena na základě viru, který způsobuje nachlazení u šimpanzů. Podává se ve dvou dávkách, mezi jejichž aplikacemi by měl být rozestup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia a v těchto podmínkách má roční trvanlivost. Její účinnost je podle klinických studií 70 procent, při druhé dávce má mít až 90 procent. Podle slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajčího je nicméně účinnost této vakcíny terčem kritiky, podle některých je prý nízká.

Co s přebytkem? Předčasné, říká Babiš

Případná evropská zelená této vakcíně prý nijak nesouvisí s výpadkem dodávek od firmy Pfizer, se kterým se tento týden potýká celá Evropa a také například Kanada. Přesto tento výpadek Evropskou komisi značně znervóznil, byť dodávky budou během února doplněny. „V Bruselu vědí, že je to problém, všichni jsou pod tlakem. Na druhou stranu všichni říkají, že jestliže je to teď pomalejší, tak za měsíc či za dva budeme mít těch vakcín tolik, že nebudeme vědět, co s nimi,“ prozradil bruselský zdroj Lidovkám.cz.

Z toho důvodu už startují debaty o tom, co dělat s přebytkem vakcín. „Bude to problém, protože to nestačíme všechno vyočkovat. Proto už se vymýšlí strategie, jakým způsobem nabízet vakcínu třetím stranám, aby se nezkazila,“ prozradil zdroj s tím, že vakcíny chce EU dávat především sousedům z Východního partnerství, západnímu Balkánu a severní Africe. Půjde to tedy do okolí EU. „Mělo by to začít tak za dva měsíce. Koncem března či začátkem dubna budeme mít vakcín až nad hlavu,“ zní z Bruselu.

Než se ale začne rozdávat mimo unijní území, musí proběhnout debata premiérů. Ten český pro Lidovky.cz uvedl, že podobné úvahy jsou naprosto předčasné a přebytek vakcíny podle něj jen tak nebude. „Ať dodává Brusel nejdřív nám, předně musíme mít dostatek vakcíny pro naše občany,“ řekl. „Nejdřív chceme naočkovat všechny české občany, kteří projeví zájem,“ doplnil.

Apel na rychlost

Evropská komise vyzvala členské státy, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 procent osob starších 80 let a stejné procento zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do podzimu 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 procent dospělé populace.



Komise rovněž vyzvala členské státy, aby nadále uplatňovaly omezení fyzických a sociálních kontaktů, koordinovaly cestovní omezení a zintenzivnily testování, trasování kontaktů a sekvenování genomu s cílem vypořádat se s rizikem spojeným s novými variantami viru. Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech stoupá počet nakažených, je třeba v příštích měsících více podpořit systémy zdravotní péče a zaměřit se na překonání „únavy z pandemie“. V tomto ohledu bude nutné urychlit plošné očkování a pomoci našim partnerům na západním Balkáně, v jižním a východním sousedství a v Africe.