EU do konce roku obdrží 12,5 milionu dávek vakcíny od Pfizeru. Měla by být účinná i proti nové mutaci koronaviru

CURYCH/FRANKFURT Německá firma BioNTech v úterý uvedla, že do konce letošního roku dodá Evropské unii 12,5 milionu dávek koronavirové vakcíny, kterou vyvinula spolu s americkou farmaceutickou společností Pfizer. Ředitel společnosti je přesvědčen, že vakcína bude účinná i proti novému kmeni koronaviru, který se objevil v Británii, informovaly agentury Reuters a DPA.

Objem přislíbených vakcín je více než poloviční v porovnání s 20 miliony očekávaných dodávek do Spojených států, řekl v úterý novinářům obchodní ředitel firmy BioNTech Sean Marett.

Očkování vyžaduje dvě dávky podané v rozmezí tří týdnů, počáteční dodávka pro unii tak vystačí pro 6,25 milionu lidí. Do 26. prosince by měla být vakcína dodána do všech zemí EU, které o to požádají, aby mohlo o den později začít očkování, uvedl BioNTech. Vakcíny jsou v současnosti uskladněny v továrně Pfizeru v belgickém Puursu, kde se také na evropské půdě vyrábějí.

Úterní oznámení firmy následuje po pondělním podmínečném schválení vakcíny Pfizer/BioNTech na trhu EU ze strany Evropské komise. Americký regulátor souhlas vydal s desetidenním předstihem oproti EU.

Podle finančního ředitele Sierka Poettinga německá firma nyní zkoumá možnosti, jak co nejvíce rozšířit výrobu a uspokojit tak globální poptávku po svém preparátu. V únoru by se produkce měla rozšířit do závodu v německém Marburgu, který bude schopen vyrábět 750 milionů dávek vakcíny ročně. Celkově hodlá Pfizer a BioNTech vyrobit v příštím roce 1,3 miliardy kusů své vakcíny.

Podle šéfa BioNTechu Ugura Şahina je „velice pravděpodobné“, že vakcína bude účinná i proti nové a nakažlivější mutaci koronaviru, která se objevila v Británii. V opačném případě je BioNTech schopen do šesti týdnů vyvinout nový preparát, který by působil i proti této nové variantě, dodal Şahin s dovětkem, že další čas by patrně zabral schvalovací proces ze strany regulátorů.



Şahin rovněž odhaduje, že do podzimu příštího roku by mohlo být naočkováno 60 až 80 procent světové populace. Průběžně schvalovány jsou vakcíny i od dalších výrobců, jako je americká Moderna.

Nejpozději do února by BioNTech chtěl potvrdit, zda je jeho vakcína účinná proti nákaze koronavirem. Podle údajů výrobce má vakcína účinnost 95 procent, což znamená, že mezi testovanými se po aplikaci léku vyskytlo o 95 procent méně případů onemocnění covidem-19. Dosud však není jasné, nakolik preparát chrání před samotným nakažením koronavirem či přenosem nákazy na další osoby.