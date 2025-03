Připravte si zásoby jídla na 72 hodin, vyzývá Evropská unie v nové strategii

13:21

Občané Evropské unie by si měli připravit zásoby jídla, které jim v případě nouze vydrží nejméně 72 hodin. Říká to nová strategie, kterou ve středu zveřejnila Evropská komise. Strategie připravenosti představená místopředsedkyní Komise Roxanou Minzatuovou by měla posílit schopnost EU předvídat a předcházet novým krizím a hrozbám a rychle na ně reagovat.