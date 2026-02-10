Nejen snížení počtu vojáků. EU připravuje celý seznam ústupků, které chce od Ruska

Informaci uvedly s odvoláním na šéfku diplomacie EU Kaju Kallasovou agentury AP a Reuters.
Minulý týden se v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech za přispění Spojených států setkali vyslanci Moskvy a Kyjeva k dalšímu kolu jednání. Ačkoli se dohodli na výměně 157 válečných zajatců a civilistů na každé straně, k žádnému zásadnímu průlomu nedošlo. Americký prezident Donald Trump před svým loňským návratem do úřadu tvrdil, že válku ukončí za jeden den, pak lhůtu prodloužil na 100 dní a o uplynulém víkendu řekl, že chce konec rusko-ukrajinského konfliktu do června.
EU je přesvědčená, že Rusko nevyjednává vážně, a pochybuje, že Trumpova administrativa zastupuje zájmy Evropy a Ukrajiny. Z tohoto důvodu začala pracovat na „udržitelném mírovém plánu“, který by mohl Moskvu donutit ke spolupráci.
„Sedmadvacítka je velmi vděčná za dosavadní diplomatické úsilí USA, ale aby byl mír udržitelný, musí všichni u jednacího stolu, včetně Rusů a Američanů, pochopit, že je nutné, aby s mírem souhlasili i Evropané. My také máme podmínky. A ty bychom neměli klást Ukrajincům, kteří již byli vystaveni velkému tlaku, ale Rusům,“ řekla Kallasová novinářům v Bruselu.
Mezi podmínkami by mohly být požadavky, aby Rusko vrátilo až tisíce dětí unesených z Ukrajiny, nebo omezení velikosti ruské armády po ukončení konfliktu. Návrh seznamu podmínek bude v nejbližších dnech předložen členským zemím EU k možné diskusi, až se 23. února setkají unijní ministři zahraničí.
Kallasová uvedla, že Ukrajina je závislá na podpoře Spojených států a že tato závislost napadenou zemi donutila učinit téměř všechny ústupky. Šéfka unijní diplomacie také řekla, že Evropa nechce zahájit samostatná mírová jednání, která by Rusko nejspíše odmítlo, ale že je důležité změnit přístup.
„Všichni chtějí, aby tato válka skončila, kromě Rusů. Můžeme je dotlačit do situace, kdy budou skutečně chtít tuto válku ukončit. Zatím tam ještě nejsou. Bohužel to není snadné řešení,“ dodala.