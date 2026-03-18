Kdy se může Island stát členem EU. Jeho ministryně řekla datum

Autor: ,
  21:54aktualizováno  21:54
Island by se mohl stát členem Evropské unie v roce 2028. Ve středu to řekla ministryně zahraničí tohoto severského ostrovního státu. Země v Bruselu podepsala s EU dohodu o partnerství v oblasti bezpečnosti. Na konec srpna navíc chystá referendum o obnovení přístupových rozhovorů se sedmadvacítkou.
Islandská ministryně zahraničí Katrín Gunnarsdóttir (15. května 2025)

Islandská ministryně zahraničí Katrín Gunnarsdóttir (15. května 2025)

Islandská metropole Reykjavík (18. ledna 2026)
Island, Reykjavík. Ilustrační foto.
Islandská metropole Reykjavík (18. ledna 2026)
Islandská metropole Reykjavík (24. ledna 2026)
13 fotografií

Šéfka islandské diplomacie Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová řekla, že je optimistkou, že by se její země mohla připojit k EU už v roce 2028. Očekává přitom, že nejtěžšími body jednání budou rybolov a zemědělství.

Island se v minulosti s EU neshodl ohledně rybolovných kvót, které ovlivňují jeden z hlavních hnacích motorů jeho ekonomiky.

Ministryně uvedla, že jakékoli obnovené rozhovory by se měly hned na začátku zaměřit právě na nejobtížnější otázky, jako jsou rybolov, zemědělství a trh práce.

Islandská vláda navrhla uspořádat 29. srpna referendum o obnovení jednání o členství v EU. Reykjavík proces v roce 2013 zmrazil, když se k moci dostala euroskeptičtější vláda.

„Viděli jsme, že je prospěšné mít hlas u jednacího stolu,“ řekla ve středu Gunnarsdóttirová v rozhovoru v Bruselu.

Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO, Je už součástí jednotného evropského trhu i schengenské zóny otevřených hranic.

Průzkumy ukázaly, že nárůst životních nákladů a totální válka Ruska proti Ukrajině obnovily zájem Islandu o vstup do bloku. Také opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa anektováním Grónska, které se nachází mezi Islandem a Spojenými státy, zesílily zájem Islanďanů o případné členství v EU.

Pokud voliči podpoří obnovení rozhovorů, o plném členství by se muselo konat další referendum.

EU ve středu oznámila, že s Islandem uzavřela dohodu o bezpečnostním partnerství. V Bruselu ji podepsaly šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a Gunnarsdóttirová. Dohoda si klade za cíl posílit bezpečnostní spolupráci, zejména v Arktidě. Předpokládá například každoroční dialogu o bezpečnosti a obraně.

Island nemá vlastní ozbrojené síly a jeho obranu v současnosti zajišťují Spojené státy a NATO.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.