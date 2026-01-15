Kallasová na středečním zasedání lídrů politických skupin v europarlamentu prohlásila, že ačkoli sama alkohol příliš nepije, vzhledem k současným událostem ve světě je možná čas začít. Portálu Politico to řekli dva nejmenovaní lidé, kteří byli v místnosti přítomni.
Kallasová vtip pronesla poté, co si unijní představitelé začali navzájem přát šťastný nový rok. Někteří europoslanci podle přítomných uvedli, že vzhledem k událostem ve světě to nebyl až tak šťastný rok.
Politico podotýká, že vzhledem k obavám, že Trump by mohl anektovat Grónsko, masovým protestům proti islamistickému režimu v Íránu, pokračujícím konfliktům na Ukrajině a v Pásmu Gazy a operaci USA ve Venezuele se geopolitika stala nejnaléhavějším problémem EU.
Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen a jeho grónská kolegyně Vivian Motzfeldtová v Bílém domě jednali s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem poté, co Trump opakovaně otevřeně mluví o ambici ovládnout toto dánské autonomní území. Jako důvod zmiňuje otázku americké národní bezpečnosti.
K dosažení tohoto cíle přitom Trumo odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v NATO. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá. Středeční jednání ve Washingtonu ukázalo přetrvávající zásadní rozpor v této věci.