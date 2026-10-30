Kanada s EU založí Alianci pro budoucnost, zní ze summitu

Evropská unie a Kanada podle tohoto dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která propojí jejich ekonomiky, posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti kritických surovin a strategických technologií.
Cílem je rovněž prohloubit spolupráci v energetice, obraně, digitálních technologiích a obchodu. Kanadský premiér Mark Carney pátek označil za „historický“. Svět se podle něj stává nebezpečnějším a rozdělenějším a mezinárodní instituce, na něž se státy spoléhají, oslabují.
Hospodářská integrace se podle kanadského premiéra stala zbraní a cla nástrojem nátlaku. Technologie zároveň mění povahu války, strukturu ekonomik i schopnost států vládnout. „Už ve Štrasburku jsem řekl, že v této bouři může osamělý strom padnout, ale les nikoliv,“ prohlásil Carney s odkazem na svůj projev během zářijového zasedání Evropského parlamentu.
Dodal, že kořeny jednotlivých stromů se v zemi propojují a vzájemně si předávají živiny. Společně tak vytvářejí odolný a soběstačný ekosystém. Stejný princip by podle něj měl stát i v základu spolupráce Kanady a EU. Dodal, že obě strany společně chrání své hodnoty a vytvářejí prostředí, v němž mohou jejich občané prosperovat.
Nová aliance má podle Carneyho přinést konkrétní příležitosti mladým lidem, výzkumníkům i podnikům. Kanada chce například rozšířit svou účast v evropském výměnném programu Erasmus+ a zahájit jednání o zapojení do příští generace programu Horizon Europe. Kanadští studenti by tak mohli snadněji studovat na evropských univerzitách a výzkumníci získat přístup k evropským výzkumným kapacitám a superpočítačům.
„Užší spolupráce na nejvyšší politické úrovni nám umožní vyměňovat si názory, určovat společné priority a koordinovat naše reakce na společné výzvy. V tomto duchu vítáme účast kanadského premiéra na zasedání Evropského politického společenství v Jerevanu a těšíme se na nadcházející setkání v Dublinu, stejně jako na stále častější jednání s kanadskými ministry v rámci příslušných zasedání Rady EU a ministerských schůzek,“ stojí v sedmistránkovém prohlášení ze summitu.
Předseda Evropské rady António Costa upřesnil, že Carney přijede na neformální summit EU, který se koná v polovině listopadu v Irsku. Zároveň podle něj bude Evropská komise pořádat pravidelná jednání s kanadskou vládou.
„Zároveň budeme pracovat na tom, abychom do summitu EU-Kanada v roce 2027 vymezili podobu stále užšího přidružení Kanady k EU, které by nepředstavovalo plné členství. Toto hlubší propojení má vyjádřit naše společné úsilí a spolupráci při dosahování sdílených cílů, jimiž jsou prosperita, hospodářská bezpečnost a strategická autonomie,“ dodává text.
Užším propojením budují EU a Kanada takzvanou Alianci pro budoucnost založenou na důvěře a sdílených hodnotách, uvádí prohlášení. „Tato aliance odpovídá rozsahu současných výzev a příležitostí a posílí svobodu, prosperitu a bezpečnost, které naši občané očekávají a na které mají právo. Společně jsme silnější,“ stojí v závěru textu, který nakonec neobsahuje termín přidružené členství, který původně v souvislosti s Kanadou zmiňovala šéfka EK Ursula von der Leyenová.