Evropa má v současnosti nad nelegální migrací větší kontrolu než za posledních deset let, dodal eurokomisař na tiskové konferenci v Bruselu. Do španělské exklávy Ceuta předposlední červencový den ilegálně vniklo z Maroka přes 72 000 lidí. Většina z nich se vrátila během prvních dnů, Španělsko ale odhaduje, že asi 12 000 jich stále v Ceutě zůstává včetně zhruba dvou tisícovek nezletilých.
Brunner už minulý týden uvedl, že ačkoli nastal prudký pokles počtu nelegálních příchodů migrantů do Evropy, záběry z Ceuty přesto posílily podporu krajně pravicových stran.
„Například když se podíváme na Rakousko, vidíme, že nyní vrací více lidí, než kolik přijímá žádostí o azyl. Nebo Německo, tam počet žádostí o azyl klesl o 80 procent ve srovnání se stejným obdobím před dvěma lety,“ uvedl rakouský eurokomisař. Jde podle něj o skutečný posun, který ukazuje, že reformy EU fungují.
Pro další zlepšení bezpečnosti a odolnosti vnějších hranic EU Evropská komise navrhla pětibodový plán. Ten by měl reagovat právě i na náhlé a rozsáhlé nelegální příchody migrantů. První klíčovou oblastí je podle EK posílení spolupráce s partnerskými zeměmi s cílem předcházet nelegální migraci, druhou pak posílení vnějších hranic EU.
Komise chce mimo jiné vytvořit nový krizový rámec, který by v přesně vymezených mimořádných situacích umožnil dočasnou flexibilitu některých standardních migračních a azylových postupů. Jeho konkrétní podoba se teprve připravuje. Na dotaz, zda by součástí tohoto rámce mohlo být pozastavení práva na azyl v případě podobného útoku jako byl ten v Ceutě, Brunner neodpověděl. Řekl pouze, že o tom nyní probíhá diskuse a že se k tématu vrátí ve čtvrtek na jednání ministrů vnitra v Lucemburku a rovněž na říjnové Evropské radě.
Unijní exekutiva rovněž připravuje rozsáhlé posílení mandátu evropské agentury pro ochranu hranic Frontex. Podle Brunnera by nově mohla provádět například monitorování sociálních sítí. „Frontex musí být flexibilnější a rychlejší. V určitém časovém rámci, například do 24 hodin, musí být schopen být tam, kde nastane krize,“ naznačil eurokomisař budoucí plány ohledně unijní agentury. Zdůraznil ale, že Frontex nebude moci zasahovat jednostranně, členský stát musí o pomoc požádat a musí s ní souhlasit.
Čtvrtou klíčovou oblastí, na kterou se chce EU zaměřit, je rozbíjení sítí převaděčů migrantů a obchodníků s lidmi a poslední pátou pak posílení navracení těch, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně.