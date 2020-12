Brusel nabízí aplikaci, kde naleznete všechny informace o cestování po EU

BRUSEL/PRAHA Web „Re-open EU“, který si dává za cíl pomoci s obnovou cestovatelského ruchu mezi zeměmi Evropské unie po covidové pandemii, je nyní nově přístupný i ve formě mobilní aplikace. Stáhnout si jej lze jak na operační systém iOS, tak Android.

Internetový web spuštěný od půlky června do dnešních dnů navštívilo dle serveru Evropské komise více jak 7 milionů uživatelů. Ti na něm mohou získat informace o aktuálních restrikcích v jednotlivých evropských státech, o povinnosti nosit zde roušky, testovat se při vstupu do země a všem ostatním, co by mohlo být dotčené pandemií covidu-19. Web i aplikace jsou dostupné i v češtině, i když poněkud lámané.



„V českém antiepidemickém systému je 5 úrovní výstrahy. Od 03.12.2020 Česká republika zavedla nižší limitní úroveň (z úrovně 4 na úroveň 3) a zákaz vycházení či omezení volného pohybu již není vyžadován,“ informuje nás aplikace o situaci v Česku.

Na začátku projektu byla myšlenka, že s vývojem pandemické situace se v celé EU často přijímají nová opatření k omezení šíření viru, což může být nepřehledné a vést ke zmatku. Aby mohli obyvatelé plánovat svá rozhodnutí, musí mít nejčerstvější informace a to nejlépe na jednom místě. Tak vznikl web a aplikace „Re-open EU“.

I zde však nalezneme informace, které nejsou zcela aktuální. Web například dlouho uváděl, že všechny prodejny musí stále mít v neděli zavřeno, což ovšem neplatí již od rozvolnění, které nastalo ve čtvrtek 3. prosince

Nyní je v aplikaci publikována i mapa Evropy, která je nyní až na výjimky celá červená:

Řada evropských zemí se kvůli rostoucímu počtu nakažených rozhodla před koncem roku zpřísnit opatření proti šíření koronaviru. Veřejný život v posledních dnech výrazně omezily například Německo, Nizozemsko, Velká Británie či Dánsko. Odborníci varují, že by setkávání příbuzných a známých o vánočních a novoročních svátcích mohlo stát na počátku třetí pandemické vlny. Do většiny evropských zemí se tak dá cestovat jen v rámci práce či neodkladné situace.