Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřeny na celé části ruské ekonomiky. Sankce, které jsou v jednotlivých balíčcích, měly platit do 31. července. Nynější prodloužení je politickým rozhodnutím, formálně ho bude muset ještě schválit Rada EU, která zastupuje členské státy.
Sektorové sankce se týkají ruského finančního sektoru, dopravy, energetiky, průmyslového zboží, ale i obranných produktů.
Dosud Evropská unie schválila 20 balíků těchto sankcí, 21. balík navrhla Evropská komise nedávno a státy doufají, že se ho podaří odsouhlasit ještě před letní pauzou do konce července.
Prodlužování těchto postihů dosud probíhalo každých šest měsíců a v minulosti se často proti tomuto kroku stavěly zejména Slovensko či Maďarsko.
Budapešť rovněž odmítala prodloužení sankcí o delší dobu, tedy o 12 měsíců, jak navrhovaly ostatní státy. Situace se nyní změnila s novým premiérem Péterem Magyarem.