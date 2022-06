EU se shodla na šestém balíku protiruských sankcí. Země opět ustoupily Maďarsku

Oznámilo to ve čtvrtek francouzské předsednictví EU. Unijní země by měly sankce formálně potvrdit do pátečního rána, platit by mohly začít ještě téhož dne. Novou sadu sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla Evropská komise už začátkem května.

Její zásadní částí měl být úplný zákaz dovozu ruské ropy od začátku příštího roku, po maďarském tlaku však dostala časově neupřesněnou výjimku ropa přepravovaná ropovodem Družba, která se týká i Česka. Premiér Viktor Orbán navíc na unijním summitu začátkem tohoto týdne vyjednal pro svou zemi možnost dovézt ropu tankery v případě výpadku potrubí.

EU by na základě embarga měla koncem roku přestat dovážet 90 procent ruské ropy, časově nespecifikovanou výjimku bude mít jižní větev Družby zásobující Česko, Slovensko a Maďarsko. Praha má navíc osmnáctiměsíční výjimku na dovoz produktů z rafinérií používajících ruskou ropu.

„Omezí to Rusku možnost financovat jeho válku,“ ocenila ve čtvrtek shodu členských zemí šéfka komise Ursula von der Leyenová. Rusko vyváží do unie téměř polovinu své ropy, Moskva však tvrdí, že si pro ni dokáže najít nové odběratele.

Sankce se budou nově vztahovat také na tři ruské banky. Vedle té největší Sberbank budou od mezinárodního platebního systému SWIFT odpojeny také Moskevská kreditní banka a Ruská zemědělská banka. Sedmadvacítka již v minulých měsících obdobně potrestala více než desítku ruských bankovních domů včetně druhého největšího VTB a zmrazila styky s ruskou centrální bankou.

Zákaz vysílání v unijních zemích bude platit pro trojici médií šířících válečnou propagandu Kremlu, které tak potká stejný osud jako již dříve televizi RT či web Sputnik.

Seznam více než tisícovky lidí, kteří mají v reakci na ruskou agresi zmrazený majetek v EU a zákaz vstupu na její území, se po dnešní shodě rozšíří o dalších pět desítek jmen. Orbán odmítl, aby mezi nimi byl i nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve Kirill, neboť se to podle něj negativně dotýká náboženské svobody některých komunit v Maďarsku. Mezi potrestanými budou zejména představitelé ruské armády a bezpečnostních orgánů odpovědní za zvěrstva proti civilistům v Buče a za útok na Mariupol.

EU kromě toho nově rozšíří zákaz dovozu do Ruska, mimo jiné o některé chemikálie či vyspělé technologie.

Švédsko dodá Ukrajině finance i zbraně

Švédsko pošle na Ukrajinu další zbraně a navýší finanční pomoc vládě v Kyjevě o 578 milionů švédských korun (1,4 miliardy korun), oznámili ve čtvrtek ministři financí a obrany Mikael Damberg a Peter Hultqvist. Na Ukrajinu zamíří dodávka s 5 000 protitankovými střelami, poloautomatickými puškami, municí a protilodní zbraní Robot 17.

Další peníze mají podle Stockholmu „v kritické chvíli posílit schopnost Ukrajiny vzdorovat ruské agresi“, uvedla vláda v prohlášení.

Podle ministra obrany Švédsko posílá zbraně, o které Ukrajina požádala. Už dříve skandinávská země dodala na Ukrajinu například 10 tisíc protitankových střel.

O dodávky dalších zbraní a o schválení nových sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu požádal požádal během videoprojevu k účastníkům konference Globsec v Bratislavě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Evropa by měla více podpořit Ukrajinu. Děkujeme vám za všechno, dodávky zbraní by se ovšem měly zintenzivnit. Na bojišti na Ukrajině se rozhoduje, zda se svoboda zachová pro všechny. Rozhodne se, zda svoboda přetrvá v dalších desetiletích,“ řekl Zelenskyj.

Mezi žádanými zbraněmi zmínil například raketové a dělostřelecké systémy. Bratislava shodou okolností dnes oznámila podpis dohody s Kyjevem o dodávce osmi samohybných houfnic Zuzana 2.