EU se shodla na šestém balíku protiruských sankcí. Země opět ustoupily Maďarsku

Oznámilo to ve čtvrtek francouzské předsednictví EU. Unijní země by měly sankce formálně potvrdit do pátečního rána, platit by mohly začít ještě téhož dne. Novou sadu sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla Evropská komise už začátkem května.

Její zásadní částí měl být úplný zákaz dovozu ruské ropy od začátku příštího roku, po maďarském tlaku však dostala časově neupřesněnou výjimku ropa přepravovaná ropovodem Družba, která se týká i Česka. Premiér Viktor Orbán navíc na unijním summitu začátkem tohoto týdne vyjednal pro svou zemi možnost dovézt ropu tankery v případě výpadku potrubí.

EU by na základě embarga měla koncem roku přestat dovážet 90 procent ruské ropy, časově nespecifikovanou výjimku bude mít jižní větev Družby zásobující Česko, Slovensko a Maďarsko. Praha má navíc osmnáctiměsíční výjimku na dovoz produktů z rafinérií používajících ruskou ropu.

Sankce se kromě toho vztahují také na tři ruské banky včetně té největší Sberbank, trojici médií šířících válečnou propagandu Kremlu či pět desítek činitelů, oligarchů a subjektů. Orbán odmítl, aby mezi nimi byla i hlava ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill.

Švédsko dodá Ukrajině finance i zbraně

Švédsko pošle na Ukrajinu další zbraně a navýší finanční pomoc vládě v Kyjevě o 578 milionů švédských korun (1,4 miliardy korun), oznámili ve čtvrtek ministři financí a obrany Mikael Damberg a Peter Hultqvist. Na Ukrajinu zamíří dodávka s 5 000 protitankovými střelami, poloautomatickými puškami, municí a protilodní zbraní Robot 17.

Další peníze mají podle Stockholmu „v kritické chvíli posílit schopnost Ukrajiny vzdorovat ruské agresi“, uvedla vláda v prohlášení.

Podle ministra obrany Švédsko posílá zbraně, o které Ukrajina požádala. Už dříve skandinávská země dodala na Ukrajinu například 10 tisíc protitankových střel.

O dodávky dalších zbraní a o schválení nových sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu požádal požádal během videoprojevu k účastníkům konference Globsec v Bratislavě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Evropa by měla více podpořit Ukrajinu. Děkujeme vám za všechno, dodávky zbraní by se ovšem měly zintenzivnit. Na bojišti na Ukrajině se rozhoduje, zda se svoboda zachová pro všechny. Rozhodne se, zda svoboda přetrvá v dalších desetiletích,“ řekl Zelenskyj.

Mezi žádanými zbraněmi zmínil například raketové a dělostřelecké systémy. Bratislava shodou okolností dnes oznámila podpis dohody s Kyjevem o dodávce osmi samohybných houfnic Zuzana 2.