EU srazí Polsku pokutu z dotací. Pokračující těžba v dole Turów u české hranice vyjde Varšavu draho

Pokutu totiž unijní soud Varšavě uložil za to, že nezastavila těžbu v obřím povrchovém dole Turów, který těsně přiléhá k hranici Česka. A byla to právě česká žaloba, na jejímž základě CJEU loni v květnu nařídil zastavení těžby s argumentem, že pokračující dobývání uhlí poškozuje životní prostředí a má negativní dopad na zdraví lidí.

Varšava se rozsudku odmítla podřídit s odůvodněním, že provoz v Turówě má pro zemi velký ekonomický a sociální význam.

Přes 60 milionů eur

Těžba v obřím povrchovém dole stále pokračuje, za což soud Polsku v září uložil pokutu ve výši půl milionu eur (zhruba 12,2 milionu korun) denně. Polsko ji ignorovalo a teď uplynula první lhůta k zaplacení.

„Evropská komise nyní identifikuje vhodnou platbu, z níž bude možné administrovat kompenzaci,“ sdělil včera úřednickým jazykem její mluvčí Balász Ujvari. Přeloženo do běžné řeči to znamená, že se rozhoduje o tom, který dotační titul Komise Polsku o celkovou částku zhruba 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) zkrátí.

Vlády Polska a Česka již několik měsíců s přestávkami jednají o dohodě, jejíž součástí mají být i finanční kompenzace pro českou stranu. Češi si stěžují zejména na ztrátu podzemní vody a zvýšenou prašnost, oboje v souvislosti s rozšiřováním povrchového dolu těsně k české hranici.

Naposledy jednala polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová s českou resortní kolegyní Annou Hubáčkovou (KDU-ČSL) ve Varšavě tento týden, konkrétní výsledky však ani dlouhé rozhovory nepřinesly. V případě uzavření dohody by měla česká strana žalobu stáhnout, podle vyjádření EK by to však na vymáhání pokuty od Poláků prostřednictvím stržení částky z dotací nemělo vliv.

Sporná justiční reforma

K podobnému závěru jako případ dolu Turów míří i další spor mezi Bruselem a Varšavou, který se týká polskou vládou prosazované justiční reformy. Ta mj. zahrnovala zřízení disciplinární komory, která se začala zabývat prohřešky soudců a prokurátorů včetně jejich trestního stíhání.

Podle názoru EK je však činnost takového orgánu v rozporu s vládou práva, jedním ze základních principů Evropské unie. Také tato kauza se loni dostala k evropskému soudu a ten rozhodl proti Polsku. Ačkoli vláda ve Varšavě posléze prohlásila, že činnost orgánu ukončí, sporná disciplinární komora ve skutečnosti v práci pokračovala. V říjnu pak CJEU rozhodl o pokutě, jejíž výše je ve srovnání s Turówem dvojnásobná: milion eur denně. K dnešku tak justiční reforma zatěžuje polský rozpočet souhrnnou částkou více než 70 milionů eur, v přepočtu asi 1,7 miliardy korun.

Včera začala běžet 45denní lhůta, během níž má Varšava čas na reakci. Pokud znovu zaplatit odmítne, bude následovat scénář podle vzoru Turów. Brusel si tedy určenou částku i s úroky strhne z dotací.

Spory mezi Evropskou komisí a polskou vládou jsou podle všeho důvodem, proč Brusel dosud Polsku neschválil tzv. národní plán obnovy. To představuje podmínku pro čerpání peněz z koronavirového fondu EU určeného pro obnovu evropských ekonomik po pandemii.

Kauza Turówa i justiční reformy silně rezonují na polské politické scéně a hrají do karet vládnoucí pravicově nacionalistické straně Právo a spravedlnost (PiS). Ta je k Evropské unii dlouhodobě kritičtější než hlavní opoziční strana, liberální Občanská platforma (PO). Řádné parlamentní volby se v Polsku mají konat na podzim příštího roku.