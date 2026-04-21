Evropská komise nyní posuzuje, „zda země stále splňuje podmínky pro čerpání finančních prostředků z finančních nástrojů EU“, uvedla eurokomisařka. Obavy komise sahají od „zákonů podkopávajících nezávislost soudnictví přes zátahy proti demonstrantům až po opakované zásahy do činnosti nezávislých médií“, poznamenala.
Srbsko má nárok na velký podíl unijních fondů vyhrazených na podporu růstu v šesti zemích západního Balkánu usilujících o vstup do EU pod podmínkou, že provedou potřebné reformy. Kosová řekla, že Bělehrad zatím obdržel 110 milionů eur, ale „nad 1,5 miliardou stále visí otazník“.
EU od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 zintenzivnila úsilí o evropskou integraci zemí západního Balkánu. Činí tak mimo jiné v obavách, že by se Moskva mohla pokusit destabilizovat region, jenž si stále nese následky vlastních válek z devadesátých let, poznamenala AP.
Prezident Vučić na jednu stranu tvrdí, že chce Srbsko dovést do EU, zároveň však udržuje úzké vztahy s Ruskem. Loni v květnu se například zúčastnil po boku vůdce Kremlu Vladimira Putina vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí, kterou si Rusko pravidelně připomíná konec druhé světové války.
17. srpna 2025