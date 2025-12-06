Chceme jednotu EU do summitu, řekla Leyenová po jednání o ruských penězích

Právě lídr Belgie je zásadním odpůrcem využití aktiv uložených v této zemi a jednání nijak nekomentoval, napsala agentura Reuters.
„Shodli jsme se, že vzhledem k současné geopolitické situaci jde o čas,“ uvedla na síti X von der Leyenová. Dodala, že se lídři dohodli pokračovat v jednání s cílem najít shodu do summitu evropského bloku, který bude v Bruselu 18. prosince.
Podle vyjádření mluvčího německé vlády se kancléř a šéfka komise shodli, že všechny státy včetně Belgie musí nést stejné riziko.
Evropská komise ve středu navrhla dvě varianty finanční podpory Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jednou je půjčka od Evropské unie, financovaná z unijního rozpočtu, což by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států. Druhou možností je takzvaná reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU, tedy zejména v Belgii, ale také v Lucembursku. Reparační půjčku by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.
Druhou variantu prosazuje kancléř Merz, proti se staví ovšem právě belgický premiér De Wever, jehož vláda má obavy z právních důsledků takového postupu. Moskva návrh označuje za zabavení či rovnou krádež ruského majetku.
Kdy se politici sejdou k dalším jednáním, to zatím z jejich prohlášení není jasné.