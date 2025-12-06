Chceme jednotu EU do summitu, řekla Leyenová po jednání o ruských penězích

Autor: ,
  7:45aktualizováno  7:45
Evropská unie by měla pokračovat v hledání jednomyslné pozice v jednání o možném využití výnosů ze zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny. Řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a německý kancléř Friedrich Merz. Páteční jednání s belgickým premiérem Bartem De Weverem podle nich nepřineslo zásadní průlom.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025) | foto: ČTK

Ursula von der Leyenová (1. září 2025)
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým...
Friedrich Merz (7. listopadu 2025)
Belgický premiér Bart De Wever na summitu EU (23. října 2025)
5 fotografií

Právě lídr Belgie je zásadním odpůrcem využití aktiv uložených v této zemi a jednání nijak nekomentoval, napsala agentura Reuters.

„Shodli jsme se, že vzhledem k současné geopolitické situaci jde o čas,“ uvedla na síti X von der Leyenová. Dodala, že se lídři dohodli pokračovat v jednání s cílem najít shodu do summitu evropského bloku, který bude v Bruselu 18. prosince.

Podle vyjádření mluvčího německé vlády se kancléř a šéfka komise shodli, že všechny státy včetně Belgie musí nést stejné riziko.

Evropská komise ve středu navrhla dvě varianty finanční podpory Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jednou je půjčka od Evropské unie, financovaná z unijního rozpočtu, což by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států. Druhou možností je takzvaná reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU, tedy zejména v Belgii, ale také v Lucembursku. Reparační půjčku by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.

Druhou variantu prosazuje kancléř Merz, proti se staví ovšem právě belgický premiér De Wever, jehož vláda má obavy z právních důsledků takového postupu. Moskva návrh označuje za zabavení či rovnou krádež ruského majetku.

Kdy se politici sejdou k dalším jednáním, to zatím z jejich prohlášení není jasné.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.