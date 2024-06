Lepší životní podmínky psů a koček? ČR měla v Bruselu výhrady

Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám, netýkají se majitelů domácích mazlíčků. Česko není s vyjednávací pozicí úplně spokojené, podle informací se při středečním hlasování zdrželo.

Jak poznamenala ve svém prohlášení Rada EU, jde poprvé o stanovení minimálních pravidel, která by platila po celé Evropské unii. „Cílem návrhu je zlepšit životní podmínky koček a psů, které chovají chovatelé, prodejní zařízení a útulky, a zároveň zlepšit ochranu spotřebitele, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a bojovat proti nelegálnímu obchodu,“ stojí v textu.

Tiskové prohlášení zdůrazňuje, že návrh se netýká jednotlivých majitelů domácích zvířat. „Každý, kdo ale bude chtít umístit kočku nebo psa na unijní trh, bude muset zajistit, aby byla pro účely vysledovatelnosti opatřena mikročipem,“ dodala Rada EU. Shodná pravidla by měla platit v celé Evropské unii, jestliže ale budou členské státy chtít, mohou je ještě zpřísnit.

Startovní čára

Středeční krok je teprve začátek celého procesu, velvyslanci Coreperu schválili pozici Rady EU, tedy členských států, do jednání s Evropským parlamentem v trialozích, kterých se účastní ještě Evropská komise. Nově schválený vyjednávací postoj členských států zachovává hlavní principy návrhu Evropské komise. V něm se hovoří zejména o tom, že „chov musí být regulován s omezením frekvence a minimálního a maximálního věku“, jsou rovněž zakázány některé chovatelské postupy, například příbuzenská plemenitba (chov mezi rodiči a potomky, mezi sourozenci).

Venkovní prostory množírny, kterou při kontrole odhalili inspektoři veterinární správy v Rapotíně. V nevhodných podmínkách zde žily desítky psů.

Rada EU k tomu nicméně doplnila, že příbuzenskou plemenitbu lze využít jedině k zachování místních plemen s omezeným genetickým fondem. Zakázáno by mělo být bolestivé mrzačení, jako je kupírování uší, kupírování ocasů či odstraňování drápů, jestliže nebude nařízeno veterinářem. Zvířata pak například musí mít zajištěný dostatek čisté a čerstvé vody, dostatek potravy a psi musí mít denně přístup do venkovního prostoru, nebo musí být denně venčeni. Členské státy ve své pozici upřesnily, že se to týká psů starších 12 týdnů.

Zdržení se hlasování

Česko úpravu pravidel podporuje, protože v ní vidí velký potenciál pro potírání šedé ekonomiky nelegálního obchodu se zvířaty. Nové nařízení by se ale podle ČR nemělo vztahovat na všechny chovatele psů a koček, ale pouze na chovatele, kteří tato zvířata chovají za účelem dosažení zisku, nabízejí je k prodeji nebo provozují útulky. Podle Česka je potřeba jasně vymezit hranice mezi zájmovým chovem zvířat a chovem za hospodářskými účely, což v původním znění textu bylo. I proto se Česko při středečním hlasování zdrželo. Nyní se čeká, jakou vyjednávací pozici zaujme k nařízení Evropský parlament, a poté začnou vyjednávání o konečném kompromisu.

Občané Evropské unie vlastní přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a jeho roční hodnota činí 1,3 miliardy eur (32,4 miliardy Kč), uvedla již dříve Evropská komise. Životní podmínky zvířat při profesionálním chovu se ale v jednotlivých členských státech liší a často se objevují informace o špatném zacházení. Rovněž prudce vzrostl nelegální obchod se psy a kočkami, k čemuž přispěl rostoucí internetový trh, který nyní představuje 60 procent veškerého prodeje psů a koček v Evropské unii.