Předmětem sporu je opatření zavádějící 10procentní strop maloobchodních marží u třiceti základních potravin a 15procentní strop na některé drogistické potřeby. Zavedeno bylo v březnu 2025 jako pomoc v boji proti inflaci.
Vláda platnost opatření od té doby opakovaně prodlužovala a zároveň rozšiřovala okruh výrobků, na něž se vztahuje. Pokračuje v tom i kabinet nového premiéra Pétera Magyara, který od května opatření prodloužil na neurčito, uvedla agentura Reuters.
Maďarsko už loni avizovalo, že je připraveno se v této věci Bruselu postavit. Komise argumentuje, že země se tak proviňuje proti unijním pravidlům.
„Maďarsko chybně tvrdí, že rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou odpovídá zisku dotčených společností, aniž by zohlednilo, že tyto firmy mají rovněž značné dodatečné náklady, například na zaměstnance, nemovitosti a daně,“ uvedla EK. Tento přístup podle Komise způsobil firmám jako Spar, Penny, drogerie dm a Tesco v Maďarsku obrovské hospodářské škody a vedl k tomu, že v zemi po léta vykazovaly ztráty.
Míra inflace v Maďarsku dosahovala v předchozích letech dvouciferných hodnot a nějakou dobu byla nejvyšší v EU. Dotčené společnosti hrozí, že budou u soudu požadovat odškodnění.