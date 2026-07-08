Unie žaluje Maďarsko za cenové stropy, drží je i Magyarova vláda

Autor: ,
  15:21aktualizováno  15:21
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v...

Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v Budapešti (9. května 2026) | foto: AP

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (13. června...
Maďarský premiér Péter Magyar hovoří během plenárního zasedání nového Národního...
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...
Šéf středopravicové strany Tisza Péter Magyar skládá přísahu jako maďarský...
10 fotografií
Evropská unie zažalovala Maďarsko u Soudního dvora Evropské unie za cenové stropy na potraviny a drogerii, které Budapešť uplatňuje převážně pro zahraniční prodejce. Podle Evropské komise (EK) tak firmám rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nepokryje náklady.

Předmětem sporu je opatření zavádějící 10procentní strop maloobchodních marží u třiceti základních potravin a 15procentní strop na některé drogistické potřeby. Zavedeno bylo v březnu 2025 jako pomoc v boji proti inflaci.

Vláda platnost opatření od té doby opakovaně prodlužovala a zároveň rozšiřovala okruh výrobků, na něž se vztahuje. Pokračuje v tom i kabinet nového premiéra Pétera Magyara, který od května opatření prodloužil na neurčito, uvedla agentura Reuters.

Maďarsko už loni avizovalo, že je připraveno se v této věci Bruselu postavit. Komise argumentuje, že země se tak proviňuje proti unijním pravidlům.

„Maďarsko chybně tvrdí, že rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou odpovídá zisku dotčených společností, aniž by zohlednilo, že tyto firmy mají rovněž značné dodatečné náklady, například na zaměstnance, nemovitosti a daně,“ uvedla EK. Tento přístup podle Komise způsobil firmám jako Spar, Penny, drogerie dm a Tesco v Maďarsku obrovské hospodářské škody a vedl k tomu, že v zemi po léta vykazovaly ztráty.

Míra inflace v Maďarsku dosahovala v předchozích letech dvouciferných hodnot a nějakou dobu byla nejvyšší v EU. Dotčené společnosti hrozí, že budou u soudu požadovat odškodnění.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.