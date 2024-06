Slovenští politici letěli na Euro vládním speciálem, pracovní cestu nehlásili

Slovenský Airbus A-319 vzlétl z bratislavského letiště v pondělí brzy ráno, aby o hodinu později přistál na letišti Frankfurt-Hahn. Týž den večer pak Danko zveřejnil selfie ze stadionu s textem: „Pozdravujeme z Frankfurtu a držíme palce Slovensku“.

Krátce po utkání pak speciál odletěl zpět do slovenské metropole, uvedl SME s odvoláním na veřejně dostupná data portálů Flight Radar a Globe ADSB-Exchange.

Fotografii ze stadionu, kde slovenská reprezentace porazila Belgii 1:0, si pořídil a na sociálních sítích zveřejnil také ministr práce Erik Tomáš a podle informací SME rovněž pověřený předseda parlamentu Peter Žiga, ministr školství Tomáš Drucker a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Všichni jsou členy vládní strany Hlas-sociální demokracie.

„Žádný z představitelů vlády neavizoval, že by měl v pondělí v Německu pracovní program,“ napsal list SME.

Uvedl také, že vládní politici sledovali zápas ze sektoru, kde měli zdarma jídlo a nápoje. Vstupenky do této zóny na páteční zápas Slovenska s Ukrajinou stojí až 2500 eur (asi 62 000 korun). Náklady na zpáteční let vyčíslil deník na zhruba 30 000 eur (743 000 korun). Vládní speciál vezl do Frankfurtu minulý týden také slovenskou fotbalovou reprezentaci.