Němec trefil jackpot, vyhrál 2,5 miliardy. Práci opustit nechce, miluje ji

Šťastlivec správně tipl čísla 5, 14, 25, 26, 44. K získání astronomické výhry mu dopomohlo správné zaškrtnutí výherních dodatkových čísel 8 a 10.

Přesná vítězná částka je 98 183 614,80 eura. V tiskové zprávě provozovatel Eurojackpotu v Německu, společnost Lotto24, dodává, že jde o druhou nejvyšší loterijní výhru, jaká kdy byla v Severním Porýní-Vestfálsku dosažena. Ještě na větší částku si přišel sázkař, který v květnu 2022 docílil 110,2 milionu eur.

Podle deníku Bild výherce řekl loterijní společnosti, že kontroloval e-mail až do tří do rána, protože nebyl výhře schopen uvěřit. I přes nedostatek spánku šel následující den do práce. Chce v ní pokračovat, protože ji podle svých slov miluje. O jakou práci se jedná, Bild neuvádí.

Výherce chce část peněz věnovat do svých dlouho připravovaných projektů. Je totiž vášnivým kutilem.

Pravděpodobnost výhry v Eurojackpotu je 1 ku 140 milionům. Mladému muži se to přesto povedlo se vsazením několika sloupců za 18,40 eura (467 korun).

Sázkař může v Eurojackpotu vyhrát až 120 milionů eur. Loterie se účastní 19 evropských zemí, včetně Česka, kde už je taky pár „velkovítězů“ této hry.