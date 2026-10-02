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Situace v Oleškách je děsivá, uvedla eurokomisařka. Vyzvala Rusko k pomoci

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  21:00aktualizováno  21:00
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Ruskem okupované město Olešky na jižní Ukrajině (září 2026)

Ruskem okupované město Olešky na jižní Ukrajině (září 2026) | foto: Дмитро Лубінець﻿

Satelitní snímek zachycuje Olešky před zaplavením po zničení Kachovské...
Ukrajinští vojáci pomáhají obyvatelům sestoupit ze střechy do záchranných člunů...
Civilisté evakuovaní z Chersonu připlouvají na lodi do sousedních Olešek po...
Ruští vojáci obsluhují tažené dělo 2A36 Giacint-B v Chersonské oblasti. (16....
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Rusko musí poskytnout humanitární pomoc strádajícím lidem v okupovaném ukrajinském městě Olešky, uvedla eurokomisařka Hadja Lahbibová. Situaci ve městě, kde je podle ukrajinských činitelů drženo bez jídla či léků jako rukojmí téměř 2000 lidí, označila za děsivou.

„To, co se děje v Oleškách na Ukrajině, je děsivé. Civilisté uvázli v ruském obležení bez přístupu k jídlu, léčivům, pitné vodě či k základní péči,“ uvedla belgická politička, která má v exekutivě Evropské unie na starosti otázky spojené s humanitární pomocí.

Pomoci místním lidem podle ní musí jednoznačně Rusko. „Rusko jako okupační mocnost má podle mezinárodního práva jasné závazky: civilisté musí být ochráněni a přísun humanitární pomoci zajištěn,“ prohlásila komisařka.

Olešky leží několik kilometrů od města Cherson, od něhož je odděluje řeka Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskou obranou. Ukrajina viní Rusko z blokády Olešek a ministr zahraničí Andrij Sybiha v září vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo na Moskvu tlak, aby se do města dostala humanitární pomoc a civilisté mohli být evakuováni.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uvedl, že Rusko dosud nereagovalo na jeho snahu zajistit humanitární evakuační misi, o kterou usiluje měsíce.

Kreml minulý týden připustil, že Olešky mají závažné problémy s dodávkami potravin a léků, ale tvrdí, že ruská armáda pracuje na jejich vyřešení.

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