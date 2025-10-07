Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští

Webová stránka nese název WhereIsMyMEP.eu. Z českých europoslanců jsou pomyslnými premianty v této docházce Luděk Niedermayer (TOP 09) a Ondřej Krutílek (ODS), jejichž docházka přesahuje hranici 99,5 procent.
Naopak na chvostu se nachází Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), s necelými 69 procenty. Sekunduje jí Markéta Gregorová (Piráti), která se hlasovala v necelých 72 procentech případů. Třetici na konci uzavírá Jaroslav Bžoch (ANO) s účastí 80,5 procenta.
„V EU je spousta veřejných informací, ale je neuvěřitelně těžké je najít,“ citoval belgický server Monetóna, který žije ve francouzském Nice. „Volíme poslance Evropského parlamentu a vlastně ani nevíme, co budou dělat v příštích několika letech. A zdá se, že se nad tím nikdo ani nezamýšlí,“ dodal. Podle svých slov chtěl vytvořit nástroj, který by občanům umožnil zjistit, zda se jejich europoslanec dostavuje na hlasování, či nikoli.
Na webových stránkách lze vyhledat konkrétního europoslance a zjistit, kolika hlasování se účastnil. „Jedinou informaci, kterou občané mají o tom, zda se jejich europoslanec do EP dostavil, či nikoli, je to, zda volil. Takže jsem to srovnal takto: volit znamená dostavit se,“ uvedl Monetón. Zdržení se hlasování se počítá jako přítomnost, když někdo nehlasoval, je to nepřítomnost.
Francouz rovněž sestavil žebříček těch nejvíce aktivních a naopak i těch na opačné straně. Hlavním závěrem podle něj je, že mnoho poslanců EP se zasedání skutečně účastní, přes 400 se jich zúčastnilo nejméně 90 procent zasedání. Prvních deset europoslanců v žebříčku bylo dokonce přítomno v 99,9 procenta nebo 99,8 procenta.
„Zajímavé je, že šest poslanců v první desítce jsou Francouzi. Zároveň tři poslanci v nejhorší desítce jsou Němci, což mě docela šokovalo,“ dodal Monetón.
Německá europoslankyně Sibylle Bergová s nejnižším skóre byl přítomna pouze v 18 procentech. „Není to kritika, ale jsem překvapen. Nedostavují se a myslím, že si zasloužíme vědět, proč,“ uvedl autor webové stránky.
Jak zdůraznil, někteří mají oprávněné důvody. Například jedna nizozemská europoslankyně ho kontaktovala s tím, že má rakovinu prsu a nemůže se účastnit zasedání. „Ze stránek jsem ji tedy vymazal,“ uvedl.
„Europoslanci si výkon svého mandátu organizují sami. Jejich přítomnost v jednacím sále se může lišit, protože mohou mít souběžné aktivity, zasedání politických skupin, pracovních skupin, národních delegací či výborů spolu s některými plenárními skupinami,“ sdělilo serveru Brussels Times tiskové oddělení europarlamentu.
Kompletní česká docházka
Po Luďku Niedermayerovi a Ondřeji Krutílkovi je třetím nejpilnějším českým europoslancem Ivan David (SPD) s účastí 98,8 procenta a na čtvrtém a pátém místě skončili Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl na 98,5 procentech hlasování a stejného výsledku dosáhl i Ondřej Kolář (TOP 09).
Šestý je Ondřej Knotek (ANO) s účastí 98,4 procenta a sedmá Veronika Vrecionová (ODS) s účastí 98,2 procenta. Osmé a deváté místo zaujímají společně Nikola Bartůšek (Přísaha) a Jana Nagyová (ANO) s účastí 97 procent a desátá je Danuše Nerudová (STAN), která má účast 96,3 procenta
Jedenáctý skončil Tomáš Kubín (ANO) s účastí 95 procent, dvanáctý Filip Turek (Motoristé) s účastí 92,7 procenta, třináctý Jan Farský (STAN) s účastí 92 procenta, čtrnáctý Alexandr Vondra (ODS) s účastí 91,5 procenta, patnáctý Ondřej Dostál s účastí 89,8 procenta a šestnáctá Kateřina Konečná s 89,1 procenta (1083 hlasování), oba jsou nezařazení europoslanci zvolení za Stačilo.
Europoslanec Jaroslav Knot (nestr. za ANO) je v Evropském parlamentu nový, proto ještě nebyl do tabulek započítán, a výsledky europoslankyně Kláry Dostálové (ANO) nebylo možné na webových stránkách nalézt.