Evropský parlament schválil návrh, který usnadní deportace nelegálních migrantů

Pro návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, hlasovalo 418 europoslanců z 666 přítomných. Proti se jich vyslovilo 218 a 30 se zdrželo hlasování.
Podle nařízení bude rozhodnutí o návratu automaticky spojeno s povinností opustit členský stát EU okamžitě nebo ve stanovené lhůtě. Úřady mají zároveň získat širší pravomoci při přípravě návratu. Lidé, u nichž hrozí útěk, odmítají spolupracovat nebo podle úřadů představují bezpečnostní riziko, by mohli být za určitých podmínek umístěni v detenčních centrech až na 24 měsíců s možností dalšího prodloužení.
Součástí schváleného návrhu je také možnost převážet migranty do takzvaných návratových center ve třetích zemích, pokud úřady již vydaly rozhodnutí o návratu. Tato zařízení by se nacházela v zemích, s nimiž by členské státy EU uzavřely příslušné dohody. Výjimku by tvořili nezletilí bez doprovodu.
Evropská komise předložila návrh nových pravidel letos v březnu jako součást snahy o zpřísnění migrační politiky EU. Cílem je zvýšit počet skutečně uskutečněných návratů lidí, kteří nezískali právo na pobyt v EU. Unie chce také omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Schválený text musí ještě formálně potvrdit Rada EU. Platit potom začne po zveřejnění v úředním věstníku EU.