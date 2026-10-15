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Srážka autobusu s nákladním vlakem u Eurotunelu. Zraněných jsou dvě desítky

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  22:04aktualizováno  22:11
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

U vjezdu do Eurotunelu na francouzské straně se srazil autobus s nákladním vlakem. Zraněno bylo 19 lidí, provoz tunelu je přerušen. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života, uvedly francouzské úřady.

Úřady v oficiálním vyjádření upřesnily, že nehodu způsobil minibus převážející řidiče nákladních vozů, kteří se chystali nastoupit do přepravního vlaku Le Shuttle. Nehoda se stala kolem 20:00 v areálu terminálu Eurotunnel v Coquelles nedaleko Calais.

Minibus se podle TF1 převrátil na koleje u nástupní rampy. Následně do něj narazil nákladní vlak, který už nedokázal srážce zabránit. Na místě zasahují záchranné složky včetně zdravotnické záchranné služby, vrtulníku a hasičů.

Kvůli nehodě byl v obou směrech přerušen provoz vlaků Eurostar pod Lamanšským průlivem. Byly zrušeny také poslední dva spoje, které měly ve čtvrtek odjet z nádraží v Paříži a Londýně.

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